연합뉴스 TV

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 음주운전 사고로 경찰 조사를 받은 배우 고경표가 피해 환경미화원에게 직접 사과했는지 묻는 질문에 답하며 당시 상황과 심경을 전했다.

고경표는 지난 23일 저녁 서울 마포경찰서에 출석해 음주운전 사고와 관련한 피의자 조사를 받았다. 사고 발생 9일 만에 경찰서에 모습을 드러낸 그는 취재진을 향해 먼저 사과의 뜻을 밝혔다.

이날 고경표는 "죄송하다. 그동안 여러분께 많은 사랑과 관심을 받았는데 이런 식으로 돌려드리는 것에 대해서 정말 무책임한 모습이었고 죄송하다는 말밖에 할 수 있는 게 없어서 정말 죄송하다"고 말했다.

Advertisement

특히 관심을 모은 것은 사고 피해자인 환경미화원에 대한 질문이었다. 다친 미화원과 직접 연락하거나 사과했는지 묻자 고경표는 "직접 만나서 사죄도 드리고 사과도 드리고 되레 저를 걱정해 주시는 모습에 제가 정말 다시 한 번 죄송하다는 말씀 드리고 싶다"고 답했다.

다만 현재까지 피해 환경미화원과의 합의는 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다. 사고 당시 청소차에 탑승했던 60대 환경미화원은 경상을 입은 것으로 전해졌다.

Advertisement

고경표는 음주량을 묻는 질문에는 "많이 마신 거로 기억한다"며 경찰 조사에 성실하게 임하겠다는 입장을 전했다. 자신의 잘못에 대해서도 별도로 변명하거나 소명할 부분은 없다고 밝혔다.

Advertisement

취재진이 당시 대리운전을 부르지 않은 이유를 질문하자 잠시 말을 잇지 못하고 한숨을 내쉬기도 했다. 이후 해당 질문에는 경찰 조사 과정에서 답하겠다고 말했다.

Advertisement

고경표는 약 1시간 40분 동안 경찰 조사를 받은 뒤 다시 취재진 앞에 섰다. 그는 사고 당일 상황에 대해 사실대로 진술했다고 설명했다. 출연 프로그램 제작진에게 전할 말이 있느냐는 질문에는 자신을 믿어준 사람들에게 실망을 안겼다며 울먹이는 모습을 보였다.

경찰은 현재 음주운전 혐의 외에도 교통사고처리 특례법상 치상 혐의를 적용할 수 있을지 살펴보고 있다. 피해자의 상해 정도와 사고 경위 등을 종합적으로 검토할 방침이다. 반면 일각에서 제기된 뺑소니 의혹에 대해서는 사고 직후 피해자 측에 사과하고 현장에서 경찰을 기다린 점 등을 들어 사실이 아닌 것으로 판단했다.

Advertisement

앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 상태로 자신의 차량을 운전하다 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 0.150%로, 운전면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 수치였다.

사고 이후 고경표는 자신의 SNS를 통해 사과문을 올렸으며, 예정된 활동을 모두 중단하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

tokkig@sportschosun.com