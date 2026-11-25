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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 샘 스미스가 파격적인 젠더리스 패션으로 시선을 사로잡았다.

샘 스미스는 25일 자신의 계정에 별다른 멘트 없이 근황이 담긴 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 샘 스미스는 도로 한복판에서 다양한 포즈를 취하며 남다른 패션 감각을 뽐내고 있다. 특히 긴 원피스에 하이힐을 매치한 과감한 스타일링이 눈길을 끈다. 여기에 가죽 샌드백을 더해 독특하면서도 개성 넘치는 분위기를 완성했다. 성별의 경계를 허무는 젠더리스 패션을 자신만의 스타일로 소화하며 패션 아이콘다운 면모를 드러냈다.

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이를 본 팬들의 반응도 뜨거웠다. 팬들은 "예쁘다", '사랑스럽다", "멋지다", "잘 어울린다" 등 다양한 댓글을 남기며 샘 스미스의 새로운 스타일에 호응했다.

다만 한 팬이 "너 괜찮아?"라고 안부를 묻자 샘 스미스는 "이전보다 더 좋다"고 쿨하게 답해 눈길을 끌었다. 과감한 패션만큼이나 여유로운 태도까지 보여주며 팬들의 관심을 모았다.

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한편 샘 스미스는 지난 5월 패션 디자이너 크리스찬 코완과 약혼 소식을 전했다. 두 사람은 2023년 공개 열애를 시작한 뒤 약 3년간 사랑을 키워왔으며, 연인에서 평생을 약속한 사이로 발전했다.

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두 사람은 '2026 멧 갈라'에도 함께 참석해 화제를 모았다. 패션계에서 활발하게 활동하는 크리스찬 코완과 독보적인 스타일을 자랑하는 샘 스미스가 공식 석상에서 나란히 모습을 드러내며 이목을 집중시켰다.