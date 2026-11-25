이미지 출처=초아 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자]그룹 크레용팝 출신 초아가 귀 필러 시술 후 한층 어려 보이는 인상으로 변한 모습을 공개해 관심을 모으고 있다.

초아는 25일 자신의 SNS에 '역대급 만족한 귀 필러 후기'라는 제목의 영상을 올리고 시술 과정과 전후 모습을 공개했다.

평소 정면에서 귀가 잘 보이지 않는 누운 귀 모양이 고민이었다는 초아는 친구의 소개로 귀 필러 시술을 받게 됐다고 설명했다.

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시술 직후 초아는 "기대 이상인데요. 너무 마음에 들어요", "귀가 쫑긋 생긴 거 보이시냐"며 만족감을 드러냈다. 특히 "정면에서 귀가 잘 보이니까 중안부도 짧아 보이고 살짝 어려 보이는 효과도 있다"며 "받은 시술 중 제일 만족"이라고 전했다.

귀 필러는 주로 히알루론산 성분을 주입해 귀의 볼륨과 각도를 보완하는 시술로, 귀가 바깥으로 드러나면서 얼굴 비율이 달라 보이는 효과를 기대할 수 있는 것으로 알려져 있다.

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다만 귀 주변은 혈관 분포가 복잡한 부위여서 멍과 붓기, 염증은 물론 필러가 혈관을 막을 경우 피부 괴사 등 심각한 부작용이 발생할 가능성도 있다는 조언이다. 혈관 폐색 등 부작용 위험이 있는 만큼 충분한 상담과 정확한 해부학적 이해를 갖춘 의료진에게 신중하게 시술받아야 한다는 것이 전문가들의 의견이다.

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한편 2012년 크레용팝으로 데뷔한 초아는 2021년 결혼했으며, 자궁경부암 투병과 난임을 극복하고 올해 2월 일란성 쌍둥이 아들을 출산했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com