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[스포츠조선 이우주 기자] 피겨 국가대표 출신 김연아가 임신설을 날리는 뼈말라 몸매를 자랑했다.

24일 '엘르 코리아' 공식 유튜브 채널에서는 '나한테 첫눈에 반했어? 김연아, 서인국, 휴닝카이, 김재원가 세상 소중하고 귀여운 인터뷰'라는 제목의 화보 비하인드 영상이 게재됐다.

유기견, 유기묘들과 화보 촬영을 했던 이들은 촬영을 위해 교감했던 동물들과 가상의 인터뷰를 진행했다.

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유기견 토니를 만난 김연아는 첫만남에 대해 "똥꼬발랄한 모습이 너무 귀여웠다"고 밝혔다. 김연아는 토니에 대해 "토니는 애기라 순딩순딩하고 사람들도 좋아하고 간식도 좋아한다"며 "가족을 먼저 찾고 나면 못해볼 거 없이 다 해볼 수 있지 않을까. 좋아하는 간식을 원 없이 먹어보렴"이라고 바랐다. 자신이 생각하는 가족에 대해서는 "평생의 친구가 생기는 것"이라 밝혔다.

이어 김연아의 화보 촬영 현장이 공개됐다. 민트색의 민소매 원피스를 입은 김연아는 무보정 영상에도 가녀린 몸매를 자랑했다. 두 번의 임신설 해프닝이 불거졌다는 것이 믿을 수 없을 정도.

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김연아는 최근 SNS에 게재된 사진들로 두 번의 임신설이 불거졌다. 지난달에는 김연아가 큰 곰인형과 작은 곰인형 사진들을 게재했다는 이유로 임신설이 불거졌고, 이에 소속사 측은 "임신하지 않았다"고 선을 그었다. 이후 배를 가리고 볼살이 이전보다 살짝 통통해졌다는 이유로 또 한 번의 임신설이 불거졌다. 하지만 김연아는 여전히 늘씬한 모습을 공개하며 임신설을 해프닝으로 일축시켰다.

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한편, 김연아는 2022년 포레스텔라 고우림과 결혼했다.

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wjlee@sportschosun.com