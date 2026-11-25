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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 배연정이 췌장암 투병 당시 생사를 오갔던 순간과 극심했던 수술 후유증을 털어놨다.

오늘(25일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 개그우먼 배연정이 췌장암을 극복하고 건강을 되찾은 일상을 공개한다.

배연정이 남편과 함께 '퍼펙트 라이프'를 찾아 2003년 췌장암 투병 당시를 떠올렸다. 배연정은 "당시 16시간여에 걸쳐 수술하고 20여 시간 만에 깨어났다. 췌장뿐 아니라 위, 간, 비장까지 잘라 전신이 다 아팠다"라며 극심했던 통증을 전했다. 이어 "숨 쉬고 사는 게 너무 힘들더라. '왜 살려 놨냐. 죽는 게 차라리 나을 뻔했다'는 말까지 했다"라며 수술 후 겪었던 고통을 털어놨다.

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배연정의 곁을 지켰던 건 그의 든든한 남편이었다. 남편은 "췌장암 진단 후 의사 선생님이 나를 따로 불러 수술을 만류했다. 수술을 할 수 없을 정도로 상태가 심각했었다"라며 당시 위급했던 상황을 전했다. 하지만 "나중에 후회할지언정 아무것도 안 하는 것보다 해보고 후회하는 게 낫다고 생각했다"라며 아내를 살리기 위해 고군분투했던 사연으로 뭉클함을 더했다. 그러면서 "지금 아내가 제 옆에 건강하게 있는 거 보면 기적 같다"라며 아내를 향한 애틋한 마음을 전했다.

췌장암을 극복 후 건강한 일상을 되찾은 배연정 부부의 모습도 만나볼 수 있다. 두 사람은 함께 오일장 장보기에 나섰고, 국밥집 27년 차 요식업 대모인 배연정은 좋은 재료를 고르는 자신만의 노하우를 발휘했다. 시장을 함께 걷던 남편은 "당신 괜찮아? 오늘 시장 와서 많이 걸었어. 컨디션 조절 잘해야 돼"라며 아내의 건강을 살뜰히 챙겨, 결혼 51년 차에도 다정한 면모를 드러내 훈훈함을 더했다.

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힘겨웠던 췌장암 투병을 이겨내고 활기찬 일상을 보내는 개그우먼 배연정 부부의 일상은 오늘(25일) 오후 8시 TV CHOSUN <퍼펙트 라이프>에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com