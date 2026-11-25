사진=최연수 SNS

사진=최연수 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] '최현석 딸' 모델 최연수가 단란한 가족 여행 현장을 전했다.

최연수는 24일 자신의 SNS에 "우리 가족"이라는 글과 함께 사진 여러장을 올렸다.

사진 속 최연수는 12살 연상의 남편 딕펑스 김태현, 그리고 아들 서호와 함께 다정하게 물놀이를 즐기고 있다. 20대 엄마답게 여전히 상큼한 미모의 최연수와 밝게 웃는 김태현, 그리고 귀여운 아들이 어우러진 행복감이 돋보인다.

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최연수는 "비행기에서 한 번도 안 울고 웃으면서 온 아이. 비행이 체질이신가요? 자주 놀러 갑시다"라며 아들을 향한 뜨거운 애정을 드러냈다.

1999년생 최연수는 스타 셰프 최현석의 딸이자 2017년 제26회 슈퍼모델 선발대회를 통해 데뷔한 모델이다. Mnet '프로듀스48'에도 출연, 일본어와 영어까지 능통한 언어 실력을 과시하며 다국적 연습생들 사이의 가교 역할로 '마당발' 존재감을 과시했다.

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이후 '너의 MBTI가 보여', '돈 라이, 라희' 등에 출연하며 배우로도 활동한 바 있다.

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최연수는 지난해 9월 띠동갑 연상인 밴드 딕펑스의 김태현과 결혼했다. 비록 12살 연상이지만, 어릴때부터 팬이었던 최연수가 어렵게 연이 닿은 남편에게 적극 구애한 끝에 이뤄진 결혼이다.

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최연수는 올해 5월 건강한 아들을 품에 안았다. 아직 6개월차 '초보 엄마'다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com