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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 별이 남편 하하와의 연애 시절을 떠올리며 아찔했던 일화를 공개했다.

25일 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아') 측은 공식 채널을 통해 "'소문난 마포구 사랑꾼' 하하♥별, 결혼으로 신분 세탁한 사연은?!"이라는 제목의 예고 영상을 공개했다. 해당 방송분은 오는 12월 1일 화요일 저녁 8시 30분 공개된다.

이날 공개된 영상에서 김숙은 하하에게 "별 만나고 좀 달라지지 않았냐"고 물었다. 이에 하하는 별다른 망설임 없이 강하게 고개를 끄덕이며 공감했다. 별 역시 "(김)종국 오빠가 결혼으로 신분 세탁을 했다고 하더라"라고 거들어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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특히 별은 하하와 연애하던 시절의 아찔하면서도 웃음 가득한 일화를 공개해 눈길을 끌었다. 별은 "(하하가) 자고 가라고 하는 거다. 그래서 내가 '안 된다'고 했더니, '문 잠그고 자라'고 하더라. 그래서 진짜 문을 잠갔더니 베란다로 오더라"라고 폭로해 스튜디오를 초토화했다.

예상치 못한 별의 폭로에 현장에서는 웃음이 터져 나왔고, 하하는 당시를 떠올리며 "못 참겠더라"라고 덧붙여 폭소를 더했다.

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한편 하하와 별은 지난 2012년 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.