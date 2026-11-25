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[스포츠조선 조민정 기자] 10년 사랑의 결실을 맺는 배우 하정우와 차정원의 결혼식에 배우 김남길이 힘을 보탠다.

최근 청첩장을 전달하며 본격적인 결혼 준비에 돌입한 두 사람의 웨딩마치에 김남길이 사회자로 함께한다는 소식이 전해졌다. 25일 JTBC엔터뉴스에 따르면 김남길은 오는 12월 13일 하정우와 차정원의 결혼식 진행을 맡는다.

공교롭게도 결혼식을 보름가량 앞둔 오는 28일에는 하정우가 김남길을 지원사격한다. 김남길이 개최하는 기부 공연 '우주최강쇼'에 재능기부로 동참하기로 한 것. 서로의 뜻깊은 행사에 함께하며 남다른 의리를 보여주게 됐다.

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두 사람의 친분은 스크린에서 시작됐다. 2020년 미스터리 영화 '클로젯'에 함께 출연한 데 이어 지난해 영화 '브로큰'에서도 호흡을 맞췄다. 작품으로 맺어진 6년 인연이 결혼식 사회로까지 이어진 것이다.

하정우와 차정원의 결혼식이 가까워지면서 베일에 싸였던 예식 관련 정보도 하나둘 공개되고 있다.

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앞서 알려진 두 사람의 청첩장에는 통상적인 예비부부의 웨딩 사진 대신 본명 김성훈, 차미영과 함께 오랜 사랑을 담은 글귀가 자리했다.

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이가운데 "열 번째 함께 맞이하는 겨울. 마침내 평생을 약속하려 합니다"라는 문구를 통해 대중에 알려지기 훨씬 이전부터 인연을 이어왔음을 드러냈다.

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11살 차이인 하정우와 차정원은 지난 2월 교제 사실을 인정했다. 공개 열애 약 10개월 만인 다음 달 13일 서울 모처에서 비공개 결혼식을 올린다.

충무로를 대표하는 배우 하정우와 패션계에서 두각을 나타내고 있는 차정원의 결혼에 김남길까지 사회자로 합류하면서 두 사람의 웨딩마치에 대한 관심도 높아지고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com