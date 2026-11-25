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[스포츠조선 정유나 기자] '신상출시 편스토랑' 황윤성과 이찬원이 특별한 여행을 떠난다.

26일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 황윤성이 자신의 축하 파티까지 열어준 절친 이찬원과 함께 시골집으로 힐링 여행을 떠난다. 아름다운 자연에 한껏 취하고 싶었던 두 사람이지만, 도저히 힐링 여행이라고 믿을 수 없는 충격적인 상황이 두 사람을 기다린다고 해 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

이날 공개된 VCR 속 황윤성과 이찬원은 고즈넉한 시골길을 함께 걸었다. 그때 이들을 반긴 사람이 등장했으니 바로 황윤성의 아버지. 황윤성의 아버지는 바쁜 스케줄 속에 짬을 내 찾아온 황윤성X이찬원 두 아들을 두 팔 벌려 환영했다. 특히 황윤성의 아버지가 아들보다 아들 친구인 이찬원을 더 크게 반겨 웃음을 자아냈다.

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이어 황윤성과 이찬원은 아버지를 따라 농장 구경에 나섰다. 그런데 아버지 농장이 상당히 큰 규모를 자랑해 놀라움을 자아냈다. '편스토랑' 식구들이 "농장 구경이 아니라 거의 마을 구경", "황윤성 알고 보니 도련님이었네"라며 혀를 내둘렀다고. 그도 그럴 것이 황윤성의 아버지는 넓은 규모의 밭, 대형 창고와 대형 저장 냉장고, 각종 고가의 농기계, 양계장까지 보유하고 있었던 것.

한참을 걸으며 농장 구경을 마친 황윤성과 이찬원에게, 황윤성 아버지가 "할아버지가 물려주신 금이 있다. 보러 가자"라고 해 궁금증을 유발했다. 전혀 몰랐던 금 소식에 황윤성의 눈이 반짝반짝 빛나기도. 황윤성 할아버지가 물려주신 금의 정체는 '편스토랑' 본방송에서 확인할 수 있다.

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한편 황윤성 아버지는 오랜만에 찾아온 두 아들을 위해 아낌없는 플렉스도 했다. 돼지 한 마리를 통으로 잡은 것. 하지만 돼지고기를 먹기 전 두 사람에게는 꼭 해야 할 미션이 주어졌다. 이 미션 때문에 황윤성과 이찬원의 입이 떡 벌어졌다는 전언. 과연 황윤성과 이찬원은 역대급 미션을 해결하고 고기 맛을 볼 수 있을까. 알고 보면 도련님(?) 황윤성과 찬또셰프 이찬원의 유쾌한 절친 여행은 11월 26일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

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jyn2011@sportschosun.com