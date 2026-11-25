[스포츠조선 김소형 기자] SBS 새 드라마 '나인 투 식스' 첫 방송을 앞둔 육성재가 기립성 저혈압으로 쓰러져 턱을 봉합하는 부상을 당했다. 육성재는 부상 소식과 함께 제작발표회 참석을 위해 마스크를 착용하겠다는 근황도 전했다.
육성재는 지난 24일 자신의 인스타그램을 통해 턱 부상 소식을 직접 알렸다. "집에서 휴식 중 기립성 저혈압으로 인해 넘어지면서 턱을 다쳐 봉합 치료를 받게 됐다"고 사고 경위를 설명했다. 이어 "부득이하게 내일 제작발표회에는 마스크를 착용하고 참석해야 할 것 같다"며 양해를 구했다.
기립성 저혈압은 누워 있거나 앉아 있다가 일어설 때 혈압이 급격히 떨어지면서 어지럼증이나 시야 흐림이 나타나는 증상이다. 심한 경우 의식을 잃고 쓰러지기도 한다.
육성재는 부상에도 신작 홍보는 잊지 않았다. 박민영과 연상연하 로맨스를 선보이는 육성재는 "내일 첫 방송되는 '나인 투 식스'도 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 당부했다.
25일 오후 9시 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 여성 강이지(박민영)가 다정하고 감성적인 연하남 한선우(육성재)를 만나 일과 사랑의 새로운 의미를 찾아가는 오피스 로맨스다. 육성재는 극 중 법대 출신 주얼리 디자이너이자 자동차 회사 크로닉 모터스 법무팀 인턴 한선우 역을 맡았다.
한편 2012년 그룹 비투비로 데뷔한 육성재는 드라마 '도깨비', '쌍갑포차', '금수저', '귀궁' 등을 통해 연기 활동을 이어왔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com