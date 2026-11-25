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블리자드 엔터테인먼트가 '디아블로 4'의 새로운 시즌에서 엔드게임 콘텐츠 개편에 나선다. 12월 2일 시작하는 '티리엘의 포석 시즌'에서는 전쟁 계획 시스템을 손질하고 신규 성장 트리와 전설 아이템을 추가해 시즌 후반 플레이의 선택지를 넓힌다.

이번 시즌 핵심은 전쟁 계획의 변화다. 새롭게 도입되는 '전쟁 계획 전술'을 통해 플레이어가 선호하는 활동과 보상이 등장할 확률을 높일 수 있다. 진행 도중 목표를 바꾸고 싶다면 '지혜의 징표'를 사용해 기존 선택을 변경할 수 있다. 엔드게임 콘텐츠를 정해진 순서대로 소화하는 대신, 자신의 플레이 스타일에 맞춰 진행 방향을 조정할 수 있도록 했다.

성장 시스템도 추가된다. '티리엘의 은총'은 시즌 여정에서 보상과 재화, 재료, 상인 등을 강화하는 육성 트리다. 새로운 전설 아이템 유형인 '호라드림 아이템'은 호라드림 속성을 활용해 영물 세트 효과를 기존과 다른 방식으로 적용할 수 있도록 지원한다. 아이템 조합과 빌드 구성에도 새로운 가능성을 열어줄 것으로 보인다.

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스토리에서는 티리엘과 함께 죽음의 이교도를 둘러싼 수수께끼를 추적한다. 전쟁 계획 곳곳에 되살아난 적들이 등장하고, 타락한 사신과 조각난 사신이 함께 등장하는 신규 우두머리 전투도 추가된다. 모험을 진행하면서 이교도가 성역에서 꾸미는 더 큰 계획을 밝혀나가게 된다.

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지난 '지옥의 유산 시즌' 콘텐츠도 다시 등장한다. 대악마 의회 전투와 야외 우두머리 디아블로를 비롯해 음메피스토, 젖소 섬, 유산 고유 아이템 등을 시즌 영역과 영원의 영역에서 즐길 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com