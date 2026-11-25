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[스포츠조선 조민정 기자] 돈을 더 벌기 위해 14년간 몸담았던 MBC를 떠났지만, 프리랜서의 현실은 녹록지 않았다. 소속사와 정산금 갈등을 겪은 방송인 김대호가 여전히 힘든 시기를 견디고 있다고 털어놨다.

25일 방송된 MBC FM4U '굿모닝FM 강지영입니다'에는 김대호가 첫 게스트로 등장했다. 15년 전 MBC 아나운서 공개 채용 프로그램 '신입사원'에서 경쟁했던 강지영의 DJ 데뷔를 축하하기 위해 나선 것.

오랜 인연을 자랑하는 두 사람의 대화는 자연스럽게 퇴사와 프리랜서 생활에 관한 이야기로 이어졌다.

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김대호는 MBC를 떠난 뒤 가장 행복했던 순간으로 돈이 입금됐을 때를 꼽았다. 새로운 인생의 방향을 찾겠다는 목적도 있었지만, 경제적인 이유 역시 퇴사를 결심한 배경이었다고 솔직하게 밝혔다.

수입에 대한 만족감과 별개로 불안감은 여전했다. 김대호는 힘든 상황을 거센 물살에 비유하며 무리하게 벗어나려 애쓰기보다 상황이 지나갈 때까지 견디는 것이 중요하다고 설명했다.

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그러면서 자신의 현재 상황에 대해서는 "난 아직 급류가 안 끝났다"고 털어놨다. 이어 "이 놈의 급류는 언제 끝나는거냐. 어쨌든 버텨내고 있다"고 덧붙였다.

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김대호는 프리랜서 전향 이후 소속사와 정산금 문제로 갈등을 빚었던 터라 이날 발언이 더욱 의미심장하게 다가온다.

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앞서 김대호는 지난해 2월 MBC를 퇴사한 뒤 차가원 회장이 이끄는 원헌드레드 산하 원헌드레드레이블과 전속계약을 체결했다. 당시 억대 계약금을 받은 것으로 알려지면서 그의 프리랜서 행보에 기대가 모였다.

그러나 원헌드레드 계열 연예기획사들의 정산금 미지급 문제가 수면 위로 떠올랐고 김대호 역시 정산금을 지급받지 못했다고 주장하며 전속계약 해지를 통보했다.

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최근에는 모자나 마스크 없이 지하철을 이용해 출근하는 모습을 공개하는가 하면 개인 유튜브 채널을 통해 헤어·메이크업 비용에 대한 부담을 언급하기도 했다.

김대호는 이날 프리랜서 전향을 고민하는 후배들에게도 현실적인 조언을 건넸다. 퇴사의 목적을 분명히 하고 자신의 경쟁력을 객관적으로 판단한 뒤 결정해야 한다고 조언했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com