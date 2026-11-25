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[스포츠조선 박아람 기자] 박지훈 변호사가 어린 시절 아이큐가 두 자릿수라는 사실에 충격을 받았지만, 남다른 노력 끝에 법대에 차석으로 합격했던 사연을 공개했다.

25일 방송된 KBS 1TV '아침마당'의 '도전! 꿈의 무대'는 '변호사 노래자랑' 특집으로 진행됐다. 이날 방송에는 박준영, 박지훈, 이돈호, 진명진, 한승훈 변호사가 출연해 시청자들과 만났다.

이날 '무조건'을 선곡한 박지훈 변호사는 노래를 부르기에 앞서 자신의 학창 시절 이야기를 들려줬다.

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그는 "어릴 적 저는 아이큐(IQ)가 두 자릿수라는 얘기에 충격을 받고 남들보다 열 배 정도 더 노력해서 법대에 차석으로 합격했다. 그런데 평소 무뚝뚝하셨던 아버지는 무덤덤하게 '잘했다' 한 마디만 하셨다. 저는 어린 마음에 내심 서운했다"고 회상했다.

하지만 아버지가 세상을 떠난 뒤 어머니를 통해 전혀 몰랐던 이야기를 듣게 됐다. 아들이 법대에 합격한 것을 누구보다 자랑스러워했던 아버지의 모습이었다.

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박지훈 변호사는 "아버지가 세상을 떠나시고 나서야 어머니를 통해서 진실을 듣게 됐다. 당시 아버지는 아들의 입학금을 직접 내주시겠다면서 동네 은행 창구로 가셔서 '아들이 장학금 받았는데 입학금이 8천원밖에 안 나왔네요' 하면서 자랑을 하셨다고 한다. 동네 은행의 모든 창구를 돌아다니면서 직원 분들에게 아들 자랑을 하셨다고 한다. 제 앞에서는 단 한 번도 제대로 칭찬해주신 적 없던 아버지가 밖에서는 아들 자랑을 엄청나게 하고 계셨던 거다. 훗날 제가 고시에 합격했을 때도 아버지는 '고생했다' 한 마디 뿐이셨다. 그날 밤은 또 누군가에게 아들 자랑을 얼마나 많이 하셨겠나"라고 말했다.

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박지훈 변호사는 고시 합격 당시에도 아버지가 겉으로는 담담하게 반응했지만, 다른 사람들에게는 아들의 합격을 자랑스럽게 이야기했을 것이라고 떠올렸다.

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tokkig@sportschosun.com