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엔씨의 MMORPG '리니지2M'이 서비스 7주년을 맞아 신규 클래스와 새로운 전장 등 콘텐츠 확장에 나섰다. 권갑을 사용하는 공격형 탱커 '디스트로이어'와 서버 간 경쟁이 가능한 마스터 영지 '슈트가르트'를 추가하고, 전설 클래스 및 아이템 획득 기회를 제공하는 기념 이벤트도 시작했다.

25일 적용된 'The breakthrough: 디스트로이어' 업데이트는 신규 클래스와 영지 콘텐츠를 중심으로 구성됐다. 디스트로이어는 권갑을 활용한 근거리 전투에 특화된 클래스로, 연속 공격을 앞세워 적을 압박하는 공격형 탱커다. 피격 시 해로운 효과를 해제하고 광역 공격을 받아내는 '저거너트', 주변 적을 끌어당겨 스턴을 거는 '어스 크래시', 돌진 과정에서 적을 밀쳐내는 '러시' 등을 활용한다.

새로운 전장 슈트가르트는 서로 다른 서버 이용자들이 함께 만나는 마스터 영지다. 기존 던전과 달리 월드맵을 기반으로 자유롭게 이동할 수 있으며, 필드 전투와 아레나 던전의 대규모 전투를 결합했다. PVE와 PVP 활동에 따라 사냥터 혜택이 달라지는 '마프르의 부름'도 적용된다. 전용 신상 신탁에서 얻은 마정석으로 영지 전용 버프와 스킬을 사용할 수 있다.

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신규 클래스 출시와 함께 클래스 변경 이벤트도 열린다. 12월 9일까지 계정당 한 번 디스트로이어로 무료 변경할 수 있으며, 이후 2주간 모든 클래스 대상 무료 변경 기회가 추가로 주어진다. 이벤트는 12월 23일까지 진행된다.

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7주년을 기념한 '럭키7주년!'은 모든 월드에서 진행한다. 12월 16일까지 시즌 패스 미션을 완료하면 전설 클래스와 전설 아가시온을 확정 획득할 수 있다. 몬스터 처치 등 누적 플레이 기록에 따라 지급되는 '7주년 마일리지 아크스톤'을 활용하면 전설 계승자의 서 또는 전설 스킬북 선택 상자도 확정 제작할 수 있다.

이밖에 무기와 방어구, 장신구 복구를 위한 인터루드 쿠폰을 포함해 총 10장의 쿠폰이 지급된다. 엔씨는 월드별 특성과 캐릭터 성장 단계에 맞춰 쿠폰을 구성했으며, 12월에는 대규모 레이드 이벤트 '발라카스 백 어택'을 추가로 진행할 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com