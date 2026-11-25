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크래프톤이 '배틀그라운드' IP를 음악으로 확장한다. PC·콘솔 버전 'PUBG: 배틀그라운드'와 모바일 버전 '배틀그라운드 모바일'을 연계한 시즌형 음악 프로젝트 '더 스쿼드(THE SQUAD)'를 선보이고, 첫 협업 아티스트로 아이브(IVE)를 선정했다.

더 스쿼드는 시즌마다 아티스트와 함께 '배틀그라운드'를 주제로 한 오리지널 곡과 뮤직비디오를 제작하고, 이를 게임 내 콘텐츠로 연결하는 프로젝트다. 기존 아티스트 컬래버레이션이 유명 곡이나 기존 콘셉트를 게임에 접목하는 방식이었다면, 이번 프로젝트는 '배틀그라운드' 세계관과 분위기를 바탕으로 음악부터 새롭게 제작한다는 점이 차별점이다.

크래프톤은 게임과 애니메이션 IP, 프리미엄 차량 브랜드, 아티스트 등 다양한 분야와 협업하며 '배틀그라운드'의 콘텐츠 영역을 넓혀왔다. 내년 출시 10주년을 앞둔 가운데 게임 플레이를 넘어 음악과 영상 등으로 IP 접점을 확대하고, 기존 이용자뿐 아니라 새로운 팬층을 끌어들이겠다는 전략이다.

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첫 시즌인 'THE SQUAD feat. IVE'에서는 신곡 'Renegade'와 뮤직비디오를 공개한다. 앞서 지난 4일 적용된 '배틀그라운드' PC 44.1 업데이트에서 아이브의 'LOVE DIVE' 콘셉트를 론도 맵과 아이템으로 구현한 데 이어, 이번에는 '배틀그라운드 모바일'까지 참여해 협업 범위를 넓혔다. 신곡과 영상에는 기존의 사랑스럽고 몽환적인 이미지 대신 전장을 배경으로 강렬하고 자신감 넘치는 아이브의 모습이 담긴다.

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25일 '배틀그라운드' 공식 유튜브 채널을 통해 프로젝트 키아트와 뮤직비디오 티저를 공개하며, 12월 2일 뮤직비디오 본편과 게임 내 콘텐츠를 선보인다. 컬래버레이션 아이템과 PC·콘솔 키아트 테마 공간도 추가된다. 콘텐츠는 2일 PC, 7일 모바일, 10일 콘솔 순으로 적용된다.

오프라인에서도 프로젝트를 만날 수 있다. 12월 2일 서울 성동구 펍지 성수에서 팝업 스토어와 아이브가 참여하는 리스닝 파티를 개최한다. '배틀그라운드'가 10주년을 앞두고 게임 밖 콘텐츠를 강화하는 가운데, 음악을 매개로 한 이번 프로젝트가 IP의 새로운 확장 모델로 자리 잡을지 주목된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com