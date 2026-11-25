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[스포츠조선 이우주 기자] 핑클 성유리가 '엘리트 집안' 다운 성적표를 자랑했다.

성유리는 25일 "아부지가 여태 버리지 않고 고이 간직해 온 딸내미 성적표"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 성유리의 중학교 성적표가 담겼다. 모든 과목에서 '수'를 받은 성유리. 성유리는 '집중력과 자주성이 있으며 열심임'이라는 평까지 받았다.

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학창 시절부터 남다른 학업 능력을 자랑했던 성유리는 알고보면 엘리트 집안 출신이다. 성유리의 아버지는 독일의 3대 명문대학 튀빙겐 대학교에서 신학 박사를 취득하고, 장로회신학대학교 교수로 28년간 재직했다. 현재는 목사로 활동 중이다.

성유리의 친오빠는 수능시험에서 상위 0.1%를 기록한 수재로, 성균관대 의대를 졸업하고 대형 종합병원에서 소아청소년과 교수로 재직 중이다.

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성유리 역시 핑클 데뷔 전 의대를 목표로 공부하던 우등생이었다. 의대생인 친오빠의 영향으로 가족들도 자연스럽게 성유리의 의대 진학을 바랐다고. 핑클 데뷔 후에도 빼어난 미모와 지성을 겸비한 모습으로 화제를 모았던 성유리의 반전 학창 시절이 다시금 눈길을 끈다.

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한편, 성유리는 2017년 프로골퍼 안성현과 결혼, 슬하 쌍둥이 딸을 두고 있다. 현재 이효리, 옥주현, 이진과 함께 21년 만에 핑클 완전체 활동을 준비 중이다.

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wjlee@sportschosun.com