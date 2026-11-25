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시프트업이 자체 개발한 AI 번역 시스템의 경쟁력을 국제 무대에서 인정받았다. 게임 현지화 과정에서 고유명사와 전문용어의 정확도를 높이기 위해 개발한 'COZY'가 국제 기계번역 학술대회에서 두 개 평가 부문 모두 최상위 그룹에 이름을 올렸다.

시프트업은 AI 번역 시스템 'COZY'가 국제 기계번역 학술대회 'WMT(Conference on Machine Translation) 2026' 전문용어 번역 부문에서 프런티어(Frontier)에 선정됐다고 25일 밝혔다.

WMT는 2006년부터 이어져 온 기계번역 분야 국제 학술행사로, 올해는 10월 28~29일 헝가리 부다페스트에서 열렸다. 13개 공동 과제 가운데 전문용어 번역 부문에는 아마존, 삼성전자, 화웨이 등 글로벌 기업과 연구기관을 포함해 17개 팀이 참여했다. 'COZY'는 전문용어 정확도와 전체 번역 품질 종합평가 등 두 개 트랙에서 각각 상위 3개 시스템에 주어지는 프런티어 그룹에 선정됐다.

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이번 성과는 게임 개발 과정에서 활용할 AI 기술과 제작 도구를 연구하는 시프트업 AI Labs의 결과물이다. 반복적인 작업에 투입되는 시간을 줄여 개발진이 창작과 게임 완성도 향상에 집중할 수 있도록 AI를 제작 지원 도구로 활용하는 데 초점을 맞추고 있다.

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'COZY'는 번역 과정을 용어집 구축, 용어 선별, 번역 등 3단계로 나눠 처리한다. 별도의 AI 모델을 새로 학습시키지 않고 하네스 엔지니어링을 활용해 전문용어의 정확도와 문장 자연스러움을 높이는 방식이다. 방대한 세계관 속 고유명사와 스킬·아이템 명칭, 캐릭터별 어조 등을 일관되게 유지해야 하는 게임 현지화 작업에서 활용도를 높이기 위한 접근이다.

이동기 시프트업 CTO는 "방대한 세계관 속 고유명사와 스킬·아이템 명칭, 캐릭터별 어조를 일관되게 유지하는 것이 게임 현지화의 중요한 요소"라며 "이번 성과를 바탕으로 COZY의 자사 게임 적용을 확대해 번역 품질과 검수 효율을 높이고, 글로벌 동시 출시와 라이브 업데이트 대응 역량도 강화하겠다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com