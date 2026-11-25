사진출처=효민 인스타그램

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[스포츠조선 김소형] 11월의 설산 아래 비키니 자태를 드러낸 그룹 티아라 출신 효민이 탄탄한 몸매로 눈길을 끌었다.

효민은 최근 자신의 인스타그램에 이탈리아 돌로미티 여행 중 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

효민은 "아기자기한 산장들이 모여 있는 하나의 작은 마을 같았던 돌로미티의 두 번째 숙소"라며 여행지의 매력을 소개하고, "11월은 비수기라 많은 숙소들이 문을 닫는데, 운 좋게 얻어 걸렸다 치기엔 너무나 운이 좋았던"이라며 만족감을 드러냈다. 또한 "돌로미티 여행 계획 중인 지인들 정보가 궁금하다면 500원"이라는 재치 있는 문구를 덧붙여 웃음을 안겼다.

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공개된 사진에는 웅장한 설산과 울창한 숲, 아기자기한 산장들이 어우러진 돌로미티의 풍경이 담겼다.

특히 효민은 11월의 쌀쌀한 날씨에도 블랙 비키니 차림으로 야외 수영장을 즐기는 모습을 공개해 시선을 사로잡았다.

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잘록한 허리와 탄탄한 복부, 볼륨감 있는 몸매가 드러나면서 평소 몸매 관리 비결에도 관심이 쏠렸다.

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앞서 효민은 "맛있는 거 많이 먹기 위해 운동하는 삶"이라는 글과 함께 헬스장에서 러닝머신, 실내 자전거, 랫풀다운, 덤벨 컬 등을 소화하는 모습을 공개한 바 있다.

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또한 지난해 결혼을 앞두고 56kg에서 49kg으로 감량한 사실을 공개하기도 했다. 당시 오이만 넣은 김밥과 어묵 대신 삶은 달걀을 넣은 국 등 간소화한 식단을 선보여 화제를 모았다. 효민은 지난해 4월 서울 장충동 신라호텔에서 금융업계 종사자로 알려진 10세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.

한편 2009년 티아라로 데뷔한 효민은 '보핍보핍', '롤리폴리' 등으로 사랑받았으며, 현재 연예계 활동과 사업을 이어가고 있다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com