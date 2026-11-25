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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 티아라 출신 효민이 이탈리아 돌로미티에서 여유로운 여행을 즐기는 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

효민은 지난 24일 자신의 SNS에 "아기자기한 산장들이 모여있는 하나의 작은 마을 같았던 돌로미티의 두 번째 숙소"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 이탈리아 돌로미티의 아름다운 자연 속에 자리한 숙소에서 휴식을 만끽하는 효민의 모습이 담겼다. 웅장한 설산을 배경으로 아기자기한 오두막 지붕들이 옹기종기 모여 있는 풍경이 감탄을 자아낸다. 마치 동화 속 작은 마을을 연상케 하는 이국적인 분위기가 시선을 사로잡는다. 숙소 내 수영장과 목장 등 다양한 시설도 눈길을 끌며 효민의 여유로운 여행 일상을 엿보게 했다.

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특히 효민의 과감한 수영복 패션이 화제를 모았다. 쌀쌀한 날씨에도 효민은 블랙 비키니 차림으로 야외 수영장에서 물놀이를 즐겼다. 추운 날씨와 대비되는 여유로운 모습은 물론, 운동으로 탄탄하게 가꾼 몸매까지 드러내며 감탄을 자아냈다.

한편 효민은 지난해 4월 서울 중구 신라호텔에서 서울대학교 출신 금융업 종사자와 결혼식을 올렸다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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