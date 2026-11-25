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[스포츠조선 정유나 기자] '신랑수업2'의 김상혁이 유채련과 '커플 필라테스 데이트'에 나섰다가 연속 굴욕을 맛본다.

27일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'(배한수 CP, 임정규 PD)에서는 유채련이 평소 취미로 다니는 필라테스 센터를 찾은 김상혁이 강사의 지도 아래 '커플 필라테스'에 도전하는 현장이 공개된다.

이날 유채련과 운동복 차림으로 재회한 김상혁은 군살 하나 없는 유채련의 운동복 핏을 마주하고 '동공 지진'을 일으킨다. 직후 김상혁은 "이렇게 입고 헬스장에 가면 다 쳐다볼 것 같아"라며 질투에 시동을 걸고, 유채련은 "나는 주로 사람이 없을 때 조용히 운동한다"라고 답하며 김상혁을 안심시킨다. "은근히 보수적이네!"라는 스튜디오의 반응 속, 함께 스트레칭을 하며 달달한 기류를 풍긴 두 사람은 담당 강사를 만나 본격적인 운동에 돌입한다. 김상혁은 유채련의 등에 기대 엉덩이를 위로 올리는 첫 동작부터 '곡소리'를 낸 데 이어, 서로 손을 맞잡고 좌우 밸런스를 유지하는 과정에서도 걸음마를 떼는 아기처럼 사정없이 후들거려 유채련의 '웃참 챌린지'를 유발한다. 결국 김상혁은 "선생님, 저희 썸 타는 중인데 이게 맞나요?"라며 '현타'를 호소해 폭소를 자아낸다.

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이후에도 김상혁은 선생님의 지도를 따라가기 위해 눈까지 질끈 감고 버티기에 집중하는가 하면, "팔을 힘껏 뻗어 '하트 포즈'를 만들어 보라"라는 고난도 미션을 위해 안간힘을 쏟는다. 온 힘을 다한 필라테스 수업이 끝나자, 김상혁은 "잠깐, 너도 이제 먹어야지"라며 어머니표 특제 '동안 셰이크'를 가져온다. 냉장고 반찬에 따라 매일 재료가 다르기로 유명한 동안 셰이크의 등장에 스튜디오는 충격에 휩싸인다. 유채련에게 "맛만 볼래?"라고 물으며 시식 허락을 받아낸 김상혁은 막상 뚜껑을 열자마자 "이게 무슨 냄새지?"라고 헛웃음을 터트린 데 이어, "오늘 재료는 감도 안 와…"라며 혼란에 빠진다. 과연 김상혁 어머니표 특제 셰이크를 맛본 유채련의 '찐 반응'은 어떨지 초미의 관심이 쏠린다.

그런가 하면 김상혁은 스튜디오에서 화면을 지켜보던 '교장' 이승철이 "맛이 궁금하다"라고 호기심을 보이자, "그럴 줄 알고 스튜디오에도 준비해 봤다!"라며 멘토군단과 '조둥이' 조준현-조준호에게 즉석에서 동안 셰이크를 배분한다. 이들의 필터 없는 시음 소감을 비롯해, 김상혁과 유채련의 쫄깃한 '운동 데이트' 현장은 27일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com