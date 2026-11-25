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[스포츠조선 조민정 기자] 출산을 79일 앞둔 개그우먼 김지민이 남편 김준호와 유쾌한 일상을 공개했다.

김지민은 25일 자신의 개인 계정에 "D-79 쫌만 더 힘내자. 출산후버킷리스트 5만개 적는중!"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 식탁에 앉은 김준호를 위해 정성스럽게 한 끼를 준비하는 듯한 김지민의 모습이 담겼다.

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김지민은 먹음직스럽게 튀겨낸 돈가스에 밥과 국, 각종 반찬까지 차려냈다. 직접 돈가스 위에 소스를 뿌려주는 다정한 모습도 눈길을 끌었다.

영상에는 '곧 태어날 두룹이를 위해', '힘내서 잘 견뎌내주는 사랑스러운'이라는 애정 어린 자막까지 등장해 훈훈함을 자아냈다.

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그러나 정성스럽게 차린 밥상의 주인공은 김준호가 아닌 김지민 자신. 이어진 장면에서는 김준호가 앉아 있던 자리를 차지한 김지민이 야무지게 식사를 즐겼다. 여기에 '고생했어 지민아'라는 자막까지 더해지며 반전 웃음을 안겼다.

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남편을 위한 내조 영상인 듯 시작했지만 출산을 앞두고 고생하는 자신을 위한 든든한 한 끼였던 것이다.

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한편 김지민은 지난해 7월 개그맨 김준호와 결혼, 현재 첫아이 출산을 앞두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com