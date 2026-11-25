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[스포츠조선 김영록 기자] SBS '런닝맨', tvN '식스센스'를 연출한 정철민 PD가 벌금 위기에 몰렸다.

24일 서울서부지방법원에서 열린 정철민 PD의 강제추행 혐의 결심공판에서 검찰은 벌금 700만원을 구형했다. 선고 기일은 내년 1월 15일이다.

스타뉴스에 따르면 이날 결심에서 정철민 PD는 완강하게 혐의를 부인하며 무죄를 주장했다. 또 최후변론 과정에서 눈물까지 보인 것으로 알려졌다.

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사건의 발단은 지난해 8월이다. '식스센스' 등 여러 예능 프로그램 연출에 참여했던 A씨가 3차 회식 이동차 대기하던 중 정철민 PD에게 강제 추행을 당했다는 것. A씨는 '노상에서 정철민 PD가 어깨, 팔뚝, 목을 주무르는 등 원치않는 신체접촉을 했다'고 주장하고 있다.

정철민 PD에 대한 검찰의 판단은 앞서 경찰의 '혐의없음' 불송치 결정을 뒤집은 것.

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경찰은 지난해 12월 31일 '신체 접촉 사실 자체는 인정되지만, 추행의 고의를 입증할 증거가 부족하다'며 혐의가 없다는 결정을 내렸다.

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하지만 A씨가 검찰에 이의신청을 했고, 검찰은 경찰이 확보하지 못했던 CCTV 영상을 토대로 이를 뒤집었다. 해당 영상에는 A씨가 정철민 PD를 밀치며 자리를 피하는 모습 등이 담겨있었던 것. 검찰은 올해 2월 보완수사 결과를 통해 정철민 PD를 불구속 기소했다.

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올해 재판 과정에서도 양측은 치열한 공방을 이어갔다. A씨는 검사와 피고 측 변호인의 비공개 증인 신문 당시 해당 상황에 대한 거듭된 질문에 눈물을 흘렸다. 이 때문에 신문이 3시간 넘게 길어졌다. A씨는 '평소 친한 여성동료들과 가벼운 스킨십이라면 몰라도 남성 동료와는 그런 스킨십을 한적 없다'는 입장을 거듭 밝혔다.

A씨 대리인인 이은의 변호사는 첫 공판 당시 부당한 인사 조치 및 2차 피해에 대해서도 강하게 항의한 바 있다. 정철민 PD 측이 먼저 언론에 관련 입장을 발표하며 피해자를 깎아내렸고, 사건발생 1주일도 채 되기전에 A씨가 제작진에서 배제돼 타 부서로 옮겨졌다는 것. 이에 대해 CJ ENM 측의 해명을 촉구하기도 했다.

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정철민 PD는 과거 SBS '런닝맨' 시절 유재석과 처음 인연을 맺었고, '미추리' 시리즈에 이어 tvN 이직 후 다시 유재석과 의기투합해 '식스센스' 시리즈를 잇따라 론칭한 바 있다.

지난 9월부터 방송중인 '식스센스:B사이드' 역시 CP로 참여중이다. 만약 정철민 PD에 대한 검찰의 구형이 받아들여진다면, '식스센스'로선 출연자 고경표의 음주운전 여파에 이어 설상가상 악재다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com