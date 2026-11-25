Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 최불암의 미담이 공개됐다.

25일 유튜브 채널 '찐여배우들'에서는 '눈 돌아가는 겨울 패션 핫 아이템 쇼핑 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

살이 빠진 모습으로 등장한 이경진은 "최불암 선생님 돌아가시고 우리 엄마 돌아가신 것처럼 계속 맴돌았다"며 최불암의 비보 후 힘든 시간을 보냈다고 털어놨다.

Advertisement

이경진은 "장례식장은 내가 여러 번 갔다. 장례식장에서도 김민자 선생님과 껴안으며 울었다"며 "'최불암 선생님이 너를 예뻐한 이유가 뭔지 아냐'더라. 나만 나오면 엄마 닮았다고 했다더라. 연습할 때 (최불암이) 어머니 사진을 보여주셨다. 사진 보여줬는데 닮았더라"라고 밝혔다.

이어 이경진은 최불암에게 감동 받았던 일화도 고백했다. 이경진은 "인터뷰에서 최불암 선생님 얘기를 했다. 제일 존경하고 닮고 싶은 배우라 했더니 다음날 최불암 선생님이 우리 집으로 화분을 보내셨다. '최불암은 행복했다'는 문구와 함께. 그래서 '되게 감성이 있으시구나'라는 걸 느꼈다"고 밝혀 감동을 자아냈다.

Advertisement

항상 가득했던 연기 열정도 드러났다. 이경진은 "'그대 그리고 나' 재방송 나간 다음에 전화 온 적도 있다. 뜬금없이 전화를 자주 하신다"며 "그 이상의 드라마가 없다더라. 그런 드라마를 한번만 더 할 수 있었으면 좋겠다고 하셨다. '그런 작품을 한 번 더 하고 가면 좋은데' 그런 얘기를 하셨다"고 밝혔다.

Advertisement

한편, 배우 최불암은 지난달 29일 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 87세 일기로 세상을 떠났다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com