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[스포츠조선 이우주 기자] tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 '나를 살린 한 사람' 특집이 펼쳐진다.

오늘(25일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 김지영 허강석, 작가 이언주)' 370회에는 12년 만에 삼성 라이온즈의 우승을 이끈 강민호와 최형우, 전(前) 미 국무부 통역국장 이연향 그리고 플라이 투 더 스카이의 브라이언과 환희가 출연한다.

12년 만에 삼성 라이온즈의 한국시리즈 우승을 이끈 강민호, 최형우 선수가 유재석과 만난다. 23년 만에 생애 첫 우승 반지를 거머쥔 강민호와 통산 7번째 우승을 달성한 KBO 최고령 선수 최형우의 감동적인 우승 서사가 공개될 예정. 특히 우승 영상을 보며 하루를 시작한다는 강민호와 숱한 우승 경험을 지닌 '우승 청부사' 최형우의 온도 차가 웃음을 안기고, 최형우는 대망의 우승 반지 컬렉션까지 공개하며 감탄을 자아낸다. 두 사람은 2026 KBO 한국시리즈에서 '업셋 우승'을 이룬 생생한 비하인드를 풀어낸다. 우승을 향한 간절함에 평소 하지 않던 징크스까지 만들었던 사연부터 우승 직후 야유회에서 벌어진 선후배들의 유쾌한 야자 타임 비화까지 들려줄 예정.

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강민호에게 "같이 해보자. 내가 우승 반지 끼워줄게"라며 약속했던 최형우와 마침내 우승 반지로 완성된 두 사람의 서사 역시 뭉클한 여운을 전한다. 특히 강민호는 레전드 포수임에도 우승과 인연이 없었던 선수 생활과 20년 가까이 TV로 한국시리즈를 지켜보며 "한국시리즈 냄새만이라도 맡아보고 싶다"고 바랐던 간절한 마음을 털어놓는다. 옆구리 부상으로 풀스윙조차 힘든 상태에서도 투혼을 발휘한 눈물겨운 우승 도전기도 들어볼 수 있다. 방출의 아픔을 딛고 KBO 전설이 되기까지 최형우의 파란만장한 여정도 공개된다. 삼성 입단 후 4년간 2군 생활을 하다 방출돼 막노동까지 했던 과거를 솔직하게 털어놓는 것. 야구를 포기할 뻔했던 위기를 딛고 삼성 왕조의 4번 타자로 맹활약까지, 최형우의 드라마 같은 인생 역전 스토리가 감동을 전할 예정이다. 불혹의 두 레전드 선수가 전하는 우승 팀만의 낭만과 덕아웃 밖 이야기를 본 방송에서 만나본다.

아시아 여성 최초로 미국 국무부 통역국장에 오른 이연향 전 국장의 이야기도 관심을 모은다. 조지 W. 부시부터 오바마, 바이든, 트럼프까지 네 명의 미국 전현직 대통령과 호흡을 맞춘 이연향은 미국 외교의 최전선에서 활약하며 겪은 비하인드를 들려준다. 특히 아시아계 여성으로서 자신의 존재감을 드러내기 위해 스스로 '닥터 리'라는 호칭을 택한 이유가 눈길을 끈다. 이연향 국장이 밝히는 대통령별 화법도 흥미를 더할 전망. 가장 통역하기 까다로웠던 대통령에 대한 답변부터 대통령 전용기 에어 포스 원 탑승 비하인드까지 다채로운 이야기가 펼쳐진다. 단어 하나, 표현 하나가 외교의 분위기를 바꾸는 통역의 세계와 그동안 몰랐던 백악관 뒷이야기도 만나볼 수 있다. 남들보다 늦은 33세의 나이에 통번역대학원에 입학해 육아와 학업을 병행하며 치열하게 공부했던 과정 역시 공개한다. "실패는 선택지가 아니다"라는 신조로 미국 외교의 심장부에 선 '닥터 리' 이연향의 도전과 열정을 만나본다.

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열애설과 불화설이 공존하는 유일무이한 R&B 듀오 플라이 투 더 스카이 브라이언과 환희의 이야기도 들어볼 수 있다. 올해 데뷔 27주년을 맞은 두 사람은 2019년 이후 7년 만에 다시 뭉치기까지의 이야기를 비롯해 연예계 대표 '깨붙 커플(깨지고 붙는 커플)'로 불리게 된 사연을 털어놓는다. 함께 무대에 서면 화해한 것이고, 앨범을 내지 않으면 또 싸운 것이라는 말이 나올 정도로 애정과 불화를 오갔던 두 사람의 속사정이 밝혀질 예정. 서로 등을 돌리고 노래한 전설의 '등씽유' 탄생 비화부터 격한 말다툼 끝에 무대에 올랐던 일화도 공개된다. 환희는 무대 직전 쓰레기통까지 박살 냈지만 막상 무대에 오르자 브라이언과 완벽한 호흡을 맞춘 사연을 전하고, 브라이언은 "원래 연예인이 정상은 아니다"라며 "에브리 연예인 정상 노우~"를 외쳐 폭소를 자아낸다.

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성격부터 스타일까지 극과 극으로 달랐던 두 사람의 데뷔 초 비하인드도 들어볼 수 있다. SM 연습생 시절 서로를 날라리, 촌스럽다고 생각했던 첫인상부터 이수만의 컨펌을 받기 위해 수능 전날까지 붙임 머리를 해야 했던 환희의 사연까지 공개된다. 또한 유재석이 직접 전하는 '동거동락' 일화를 비롯해 청소광 브라이언의 남다른 방 관리법과 두 사람의 좌충우돌 숙소 생활 뒷이야기도 만나볼 수 있다. 7년의 공백 뒤에 숨겨진 위기의 순간도 공개될 예정. 브라이언은 성대 결절로 노래하는 것조차 두려워했던 사연부터 "도망가고 싶었다"며 극심했던 무대 공포증까지 고백한다. 당시 곁에서 이를 지켜보며 미안함을 느꼈다는 환희의 진심 어린 고백에 브라이언은 끝내 눈물을 보이며 뭉클함을 전한다. 두 사람이 함께하는 환상의 라이브 무대는 물론, 7년 만에 선보이는 신곡 'Story' 무대도 '유 퀴즈'에서 최초 공개된다. 27년 세월을 함께한 두 사람의 우정과 진심 어린 이야기를 본 방송에서 만나볼 수 있다.

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tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com