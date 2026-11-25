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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 배종옥이 홍콩 배우 장만옥을 향한 팬심을 드러냈다.

25일 유튜브 채널 '볼빨간 뇬뇬뇬'에서는 홍콩 여행을 떠난 변정수, 배종옥, 윤현숙이 출연했다.

스타의 거리로 간 세 사람은 홍콩 영화인들의 손도장을 구경했다. 아는 사람을 찾아보려 했지만 모르는 홍콩 스타들이 대부분이었다. 이에 배종옥은 "목표가 생겼다. 우리는 글로벌 스타가 되어야 한다. 여기 유명한 사람을 모르지 않냐. 글로벌 스타로 나가야 한다"고 밝혔다.

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한참을 찾다 장만옥의 손도장을 찾은 배종옥은 유독 반가워했다. "왜 그렇게 장만옥을 좋아하냐"는 제작진의 질문에 배종옥은 "연기를 너무 잘했다. 요즘은 활동 안 하지만 특별한 기교 부리지 않고 내면에 충실한 배우다. 연기가 담백해서 좋다. 내가 좋아하는 스타일의 연기를 했던 배우다. 나도 그 길로 가고 싶은 배우"라고 극찬했다.

한편, 배우 배종옥은 최근 후배 배우들을 향한 속시원한 일침으로 화제가 됐다. 지난 18일 열린 영화 '완벽한 집' 언론배급시사회에 참석한 배종옥은 "요즘은 젊은 배우들이 밴에 꿀을 묻혀놨는지 차 안에만 있다가 촬영 직전에 겨우 나온다. 답답한 마음에 '네가 탄 차에 뭐가 붙어 있니?'라고 할 정도"라고 쓴소리를 했다.

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배종옥은 "저는 현장에 오면 현장에 있는다. 현장에서 제 침대에 누워 자고, 제 소파에서 커피를 마신다, 잠깐이라도 그 공간에 머물지 않는다면 어떻게 실제처럼 표현할 수 있겠나. 근데 규리와 민철이도 자주 현장에 나와 이야기하더라. 그런 모습이 현장에 집중하려는 태도로 느껴졌다"고 함께 출연한 후배 배우 장규리, 김민철을 칭찬했다.

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wjlee@sportschosun.com