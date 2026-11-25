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[스포츠조선 조민정 기자] "맞는데 계속 살찌니까 돈이 너무 아까워서 끊었다"

가수 겸 DJ 퀸 와사비(본명 김소희)가 두 달 만에 10kg이 늘었다고 고백하며 비만 치료제를 끊은 이유를 직접 밝혔다.

퀸 와사비는 지난 24일 자신의 SNS에 상의를 들어 올린 채 뱃살을 고스란히 드러낸 사진을 올렸다. 그는 "진심 저거 만지면 '복' 들어올 것 같음"이라고 적었다. 이어 "아름다운 퀸 와사비 뱃살 보고 오늘 하루도 힘내세요"라고 덧붙이며 특유의 유쾌함을 잃지 않았다.

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같은 날 공개한 영상에서는 요요가 찾아온 이유를 직접 설명했다. 그는 "제가 위고비나 마운자로 하다 끊어서 요요 왔다고 하시는데 그게 아니다"라고 말문을 열었다.

퀸 와사비는 "최대용량으로 위고비 2.4mg, 마운자로 15mg까지 맞아봤다. 70만 원 짜리로"라며 비만 치료제 투약 사실을 털어놨다. 그러면서 "근데 이걸 1년 6개월이나 맞으니 내성이 생겨서 더 이상 살이 안 빠지고 두 달 만에 10kg이 쪄버리는 거다"라고 말했다. "그니까 끊어서 온 요요는 아니다. 솔직히 이렇게까지 살찔 줄은 몰랐다"는 고백도 이어졌다.

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약을 끊어서 살이 찐 게 아니라 약을 맞는 와중에도 체중이 늘었다는 것. 내성 때문에 체중이 늘었다는 주장이다.

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앞서 퀸 와사비는 약 3달에 걸쳐 16kg을 감량한 뒤 워터밤에서 슬림해진 몸매를 뽐내 화제를 모았다. 이번 사진은 약 1년 전 공개했던 비키니 사진과 달라진 모습이라 더 눈길을 끈다.

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한편 퀸 와사비는 연말까지는 먹고 싶은 음식을 마음껏 먹은 뒤 제대로 다이어트에 돌입하겠다는 계획을 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com