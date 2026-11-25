사진=SBS '동상이몽2'

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[스포츠조선 김영록 기자] 의리가 아니라 현실이었다. 정준하가 유재석을 폭로할 수 없는 이유를 밝혔다.

정준하는 24일 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 배우 송진우의 절친으로 출연했다.

이날 정준하는 "둘다 한일부부"라며 송진우와의 남다른 인연을 밝혔다. 일본인 배우자를 둔 공통분모로 아내끼리 먼저 친해지면서 남편들도 자연스럽게 가까워졌다는 것.

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이어 정준하는 "오늘 입 열면 (송)진우가 잘못된다. 제가 일거수일투족 많이 알고 있다"며 선제 폭로를 예고했다. 그러자 송진우는 "저는 형에 대해 모를 것 같냐"고 맞섰다. 그러자 정준하는 "네가 뭘 안다고 그러냐"며 당황한 기색이 역력했다.

옆에서 지켜보던 김구라는 "(송진우 같은)약자를 폭로하지 말고 유재석에 대해 폭로해라"라고 거들었다. 하지만 정준하는 "(유)재석이요? 재석이 폭로하면 욕은 나만 먹는다"고 선을 그었다. 송진우는 "화풀이는 약자에게 한다?"라며 껄껄 웃었다.

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정준하의 이 같은 속내는 그동안 '무한도전'과 '놀면 뭐하니' 등 유재석과 오랫동안 합을 맞춰온 경험을 토대로 한 것.

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정준하는 '놀면 뭐하니'에서 과거 유재석과의 나이트클럽 일화를 꺼냈다. 정준하는 "그때 유재석은 인기 없었다. 혼자 테이블에 앉아 자리만 지켰다"고 폭로했지, 오히려 본인이 진땀 빼는 결과로 이어졌다. 거짓말탐지기 때도 '무한도전' 시절 유재석과 나눈 뒷담화를 폭로했지만, 오히려 유재석의 스케줄까지 꿰뚫고 있다는 역풍에 직면한 바 있다. 말 그대로 '현실 자각'인 셈.

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정준하는 '무한도전' 종영 후에도 '놀면 뭐하니' 유튜브 '하와수' 등으로 무한도전 멤버들과의 우정을 이어가고 있다. 또 뮤지컬과 TV 예능, 유튜브를 넘나들며 특유의 푸근한 매력을 뽐내고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com