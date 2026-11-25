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[스포츠조선 김소형 기자]가수 존박이 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인' 종영 소감을 전한 가운데, 함께 출연한 현경렬과 궤도가 댓글을 남겨 눈길을 끌었다.

존박은 25일 자신의 인스타그램에 "매 순간 최선을 다했기에 더욱 기억에 남을 촬영이었다"며 "각자의 방식으로 치열하게 임했던 우리 16명의 멤버들. 함께할 수 있어서 영광이었고 정말 즐거웠다"고 적었다. 이어 "가장 고생해 주신 제작진과 모든 스태프분들, 그리고 마지막까지 함께해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 감사 인사를 전했다.

해당 게시물에 최종 우승자 현경렬은 "감옥동의 왕 존박 선생님 고생 많으셨습니다"라는 댓글을 남겼다. 궤도 역시 "우리 박이 고생 많았어"라며 친근한 반응을 보였다.

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현경렬이 언급한 '감옥동의 왕'은 프로그램에서 존박이 보여준 활약을 가리킨다. 존박은 감옥동에 머물며 현경렬, 정원영 등과 함께 생활동의 강력한 연합에 맞서 생존 경쟁을 펼쳤다. 감옥동 멤버들의 전략과 협력 과정에서 핵심적인 역할을 하며 존재감을 드러냈고, 출연진 사이에서도 인상적인 플레이를 남겼다.

다만 존박은 러시안 룰렛 게임에서 동료들과 상의 없이 개인 플레이를 선언해 시청자들의 비판을 받기도 했다. 이후 그는 자신의 행동을 돌아보며 "다시 보니 성급하고 이기적인 행동이었다"고 사과하고 당시 상황에 대한 해명과 함께 시청자들에게 고개를 숙였다.

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한편 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 지난 24일 마지막 에피소드를 공개하며 막을 내렸다. 현경렬은 결승전에서 서바이벌 강자 장동민을 2대 1로 꺾고 최종 우승해 상금 2억원을 차지했다. 앞선 경기에서 전승을 기록했던 장동민은 아쉽게 준우승에 머물렀다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com