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[스포츠조선 김준석 기자] 넷플릭스 예능 '솔로지옥3' 출연진 사이의 결혼식 하객 논란이 당사자인 신부 윤하정의 역풍으로 번지고 있다.

예식 전 버진로드를 걸으며 상황극을 펼친 이관희·유시은 커플이 경솔함을 인정하고 문제의 영상을 삭제하며 사과까지 마쳤음에도, 보름 뒤 개인 유튜브 채널에서 해당 일화를 다시 끄집어낸 윤하정에게 비판의 화살이 쏟아지고 있다.

발단은 지난 23일 윤하정이 자신의 유튜브 채널 '돌돌하'에 올린 결혼식 후일담 영상이었다.

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윤하정은 "내 결혼식을 본인들의 예행연습처럼 여긴 커플이 있었다"며 신랑·신부 입장 전 버진로드를 걷고 혼인서약서까지 들춰본 하객의 일화를 폭로했다.

실명은 밝히지 않았으나 앞서 유시은의 브이로그에 이관희와 버진로드를 걸으며 행진곡을 흥얼거리는 장면이 담겼던 탓에 두 사람이 당사자로 지목됐다.

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논란이 확산하자 이관희와 유시은은 24일 밤 SNS를 통해 "식장에서 버진로드를 걸은 것은 무지하고 경솔한 행동이었다"며 공식 사과했다.

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다만 두 사람은 윤하정이 이미 지난 9일 연락해 '영상을 내리고 사과하지 않으면 내 방식대로 대응하겠다'고 요구해 장문의 메시지로 사과하고 영상을 삭제하며 상황을 정리했다고 밝혔다.

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아울러 혼인서약서를 임의로 펼쳐봤거나 사적 이득을 위해 연락을 끊었다는 의혹에 대해서는 "사실과 무관하다"며 분명하게 선을 그었다.

이 같은 내막이 드러나자 온라인 여론은 빠르게 돌아섰다.

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윤하정의 유튜브 채널에는 "사과까지 받고 영상 내리게 해놓고 뒤늦게 저격 영상을 올리는 건 아쉽다", "이미 9일에 사과받았다는 사실은 왜 뺐느냐"는 지적과 "피해자 입장에서 충분히 토로할 수 있는 일화"라는 옹호 의견이 팽팽히 맞서고 있다.

한편 이관희와 유시은은 "윤하정에게 또 다른 악성 댓글이나 비난이 향하지 않길 바란다"고 당부하며 추가 대응을 삼가겠다는 뜻을 전했다.

농구선수 이관희와 미스코리아 출신 유시은은 2023년 '솔로지옥3'에서 인연을 맺은 뒤 지난 6월 열애를 인정했다.

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narusi@sportschosun.com