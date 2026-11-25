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[스포츠조선 조민정 기자] 80대에 유튜브에 뛰어들어 제2의 전성기를 맞은 배우 선우용여가 유튜브로 번 돈을 후배들을 위해 아낌없이 썼다.

개그우먼 이경실은 25일 자신의 개인 계정에 MBC 예능 프로그램 '세바퀴' 멤버들과 오랜만에 회동한 사진을 공개했다.

만남을 주선한 주인공은 다름 아닌 선우용여. 이경실에 따르면 선우용여는 지난 10월 초 전화를 걸어 "내가 유투브 해서 돈을 벌었잖아. 너희들에게 맛있는 밥을 사고 싶어"라며 후배들을 챙기고 싶은 마음을 드러냈다.

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바쁜 후배들의 일정에 자신의 스케줄을 맞추겠다는 선우용여의 배려 덕분에 무려 한 달 반 전에 잡은 약속이 성사됐다.

공개된 사진에는 선우용여를 비롯해 양희은, 이경실, 박미선, 김지선, 조혜련 등 과거 '세바퀴'의 전성기를 이끌었던 멤버들이 한자리에 모인 모습이 담겼다.

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이경실은 "참 이쁜 어른이시지 않나. 밥 사주시는것 만도 고마운데 우리들 날짜에 맞추신다니"라며 "옆에 이런 어른이 계셔 우리는 정말 큰 복이다"라고 고마움을 전했다.

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선우용여의 유튜브 채널은 가파른 성장세를 보이고 있다. 지난해 4월 개설한 유튜브 채널 '순풍 선우용여'는 개설 한 달여 만에 구독자 22만명을 돌파한 데 이어 현재 구독자 59만7000명, 누적 조회수 3억7200만회를 넘어섰다.

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앞서 선우용여는 지난 7월 절친한 배우 전원주를 위해 하루 숙박비만 400만원에 달하는 제주도 고급 호텔을 찾는 등 주변 사람들과 함께하는 일에 돈을 아끼지 않는 모습을 보여주기도 했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com