이미지 출처=KBS

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[스포츠조선 김소형 기자]야노시호가 남편 추성훈의 유튜브에서 공개돼 화제를 모았던 도쿄 집을 다시 선보인다.

오는 26일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 야노시호가 다시 한번 도쿄 집을 공개하고 유기농 식재료와 싱잉볼, 운석 가루 등 평소 즐기는 건강·힐링 아이템을 소개한다.

앞서 추성훈은 아내와 딸 추사랑이 사용하는 안방의 정리되지 않은 침대와 어질러진 옷방 등을 여과 없이 공개해 화제를 모았다. 특히 사전 동의 없이 집을 공개한 사실이 알려지면서 야노시호가 크게 화를 냈다는 후일담까지 전해졌다.

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당시 야노시호는 추성훈의 유튜브에 직접 출연해 "영상을 보는데 혼란스러웠고 화가 났다. 당사자인 내가 모르는 내 이야기가 오가니까 감정이 좋지 않았다"며 "사실 많이 울었다"고 털어놨다. 다만 시간이 지나면서 많은 사람들이 영상을 즐겨 보고 추성훈도 기뻐하는 모습을 보자 집 공개를 잘한 일이라고 생각하게 됐다고 밝혔다. 이후 자신의 유튜브 채널에서도 깔끔하게 정돈된 도쿄 집을 직접 공개하며 반전 매력을 보여줬다.

한편 야노시호는 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 남편 추성훈의 공식 은퇴전에도 딸 추사랑과 함께 참석해 마지막 경기를 지켜봤다. 추성훈은 미국 파이터 크리스 리벤과 16년 만에 재대결해 3라운드 접전 끝에 1대2 판정패했지만, 22년간 이어온 격투기 선수 생활에 마침표를 찍었다. 야노시호와 추사랑은 은퇴식에서 눈물을 보이며 추성훈의 마지막 도전을 함께했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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