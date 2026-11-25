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[스포츠조선 김소희 기자] 파이터 추성훈이 링 위의 치열한 승부를 뒤로하고 딸 추사랑과 함께하는 평온한 일상을 공개해 뭉클함을 안겼다.

25일 추성훈은 자신의 SNS에 "세상에서 가장 마음이 편안해지는 시간. The most relaxing time in the world. 항상 고마워. Thank you, always"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 추성훈이 무릎 위에 잠든 딸 추사랑을 품에 꼭 끌어안고 있는 모습이 담겼다. 경기장에서 강인한 파이터의 면모를 보여줬던 모습과 달리, 딸 앞에서는 한없이 다정한 아빠로 돌아온 추성훈의 모습이 훈훈함을 자아낸다.

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특히 사춘기에 접어든 딸과 여전히 스스럼없이 스킨십을 나누는 부녀의 모습이 눈길을 끈다. 아빠의 품에 편안하게 몸을 맡긴 채 잠든 추사랑과 그런 딸을 소중하게 안고 있는 추성훈의 모습에서 평소 두 사람의 각별한 애정과 돈독한 관계를 짐작하게 한다. 오랜 시간 대중의 사랑을 받아온 '추블리 부녀'다운 따뜻한 순간이다.

이번 사진이 더욱 뭉클함을 안기는 이유는 최근 추성훈이 22년간 이어온 종합격투기 선수 생활에 마침표를 찍었기 때문이다.

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앞서 추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 종합격투기 대회 '블랙컴뱃 17: 벤타블랙'에서 미국의 크리스 리벤과 마지막 승부를 펼쳤다. 3라운드까지 이어진 치열한 접전 끝에 1-2 판정패를 당했지만, 추성훈은 끝까지 투지를 발휘하며 자신의 마지막 경기를 장식했다. 이날 경기를 끝으로 그는 22년간 이어온 종합격투기 선수 생활을 마무리했다.

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특히 이날 현장에는 가족들도 함께했다. 추사랑은 아빠의 마지막 경기를 지켜본 뒤 추성훈을 끌어안고 눈물을 쏟아 보는 이들의 마음을 뭉클하게 했다. 오랜 시간 링 위에서 싸워온 아빠의 마지막 순간을 함께한 딸의 진심 어린 눈물은 깊은 여운을 남겼다.

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경기 후 추성훈은 파이트머니를 격투기 후배들을 위해 기부하겠다는 뜻을 밝혀 박수를 받기도 했다. 그는 "파이트머니를 블랙컴뱃과 격투기를 좋아하는 동생들에게 기부하겠다"고 전했다. 이어 딸 추사랑에게는 "사랑아 이번엔 용돈 없다, 미안하다"고 농담을 건네며 특유의 유쾌한 면모를 드러내 현장에 웃음을 안겼다.

이에 추사랑도 아빠를 향한 애틋한 마음을 전했다. 추사랑은 지난 23일 자신의 SNS에 "아빠의 마지막 경기를 엄마랑 함께 보고 왔다"며 "그동안 진짜 수고 많았어 아빠, 용돈은 괜찮으니까 이제 아프지 말고 건강해. 앞으로도 나한테는 제일 멋진 아빠야, 사랑해"라고 적었다.

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격투기 선수로서 치열한 시간을 보내고 마침내 링을 떠난 추성훈. 이제는 딸의 곁에서 조금 더 여유롭고 평온한 시간을 보내는 그의 모습이 많은 이들에게 따뜻한 감동을 전하고 있다.

한편 추성훈은 2009년에는 일본 모델 야노 시호와 결혼해 딸 추사랑을 얻었으며, 가족 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다' 프로그램에 함께 출연해 큰 인기를 끌었다.