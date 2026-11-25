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[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 양홍원과 원현주가 결혼식 한 달 만에 이혼을 발표한 가운데, 어린 딸의 양육권과 재산분할 등 합의 내용에도 관심이 쏠리고 있다.

특히 양홍원이 과거 청약에 당첨돼 거주 중이라고 밝힌 경기도 파주 집의 향방에도 이목이 집중된다. 해당 집은 현재 매매가가 5억 원에 육박하는 것으로 알려졌다. 다만 정확한 소유 명의와 재산 형성 과정, 이혼에 따른 재산분할 여부 등은 공개되지 않았다.

앞서 양홍원은 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'에서 파주에 거주하게 된 배경을 설명하며 "청약이 돼서 (파주에) 오게 됐다"며 "30살까지 열심히 살아서 잠실로 갈 거다"라고 향후 목표를 밝힌 바 있다.

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어린 딸 루아 양의 양육 문제도 관심사다. 2024년 11월 태어난 딸의 친권과 양육권을 누가 갖게 될지, 양육비와 면접교섭은 어떤 방식으로 정리될지 등 구체적인 합의 내용은 아직 알려지지 않았다.

원현주는 24일 자신의 SNS를 통해 양홍원과의 이혼 소식을 직접 알렸다. 그는 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료하였다"며 "개인적인 일인 만큼 자세한 이야기는 드리기 어려운 점 너그러이 이해해 주시면 감사하겠다"고 전했다. 이어 앞으로도 평소처럼 일상을 이어가겠다며 안부를 물어봐 준 사람들에게 고마움을 표했다.

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두 사람은 2017년 무렵부터 교제를 시작해 2023년 혼인신고를 하며 법적으로 부부가 됐다. 이듬해 11월 딸 루아 양을 얻었으며, 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 육아 일상과 결혼 준비 과정 등을 공개하기도 했다. 혼인신고 약 3년 만인 지난달 18일에는 정식으로 결혼식을 올렸다.

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그러나 결혼식 이후 얼마 지나지 않아 양홍원을 둘러싼 불륜 의혹이 불거졌다. 결혼식 닷새 만에 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 온라인상에 확산된 것.

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당시 양홍원 측은 모텔에 함께 간 사실은 인정하면서도 "객실 내 애정 행위는 일절 없었다"고 해명했다. 이후 양홍원과 동행 여성은 폭로자를 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 각각 고소하며 법적 대응에 나섰다.

이후 이달 초 양홍원이 SNS에서 결혼 관련 사진을 삭제하고 원현주와 서로 팔로우를 끊은 사실이 알려지면서 결별설이 제기됐다. 원현주 역시 SNS 계정을 공개로 전환한 뒤 가족 관련 게시물을 정리하는 모습을 보였다. 결국 원현주가 직접 이혼 사실을 알리면서 두 사람은 결혼식을 올린 지 약 한 달 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

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한편 양홍원은 2017년 Mnet '고등래퍼' 시즌1에서 우승하며 대중에게 이름을 알렸으며, 이후 '쇼미더머니' 시리즈 등에 출연하며 래퍼로 활동했다. 원현주는 모델 출신으로 알려져 있다.

tokkig@sportschosun.com