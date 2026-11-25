사진=유이 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 유이가 휴양지에서도 숨길 수 없는 건강미로 감탄을 자아냈다. 비키니 차림에 드러난 선명한 11자 복근은 '무쇠녀'다운 존재감 그 자체다.

유이는 24일 자신의 SNS에 "운동하고 먹고, 수영하고 먹고"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 유이는 편안한 운동복 차림으로 비가 내리는 와중에도 러닝을 즐기는가 하면, 야외 수영장에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 특히 비키니 차림으로 드러낸 탄탄한 복근과 군살 없는 몸매가 시선을 사로잡는다. 휴양지에서도 운동을 놓지 않는 꾸준한 자기관리가 고스란히 드러난다.

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수영선수 출신인 유이는 애프터스쿨 활동 당시부터 탄탄한 하체와 글래머러스한 몸매로 뜨거운 관심을 받았다. 이른바 '꿀벅지' 신드롬을 일으키며 건강미의 아이콘으로 자리매김한 주인공. 건강한 아름다움이 다시 주목받는 요즘, 일찌감치 그 매력을 증명했던 원조 스타 중 한 명이다.

배우로 전향한 뒤에도 운동 열정은 식지 않았다. tvN 예능 '무쇠소녀단'에 출연해 철인 3종 경기에 도전하고 권투까지 소화하며 남다른 체력을 과시했다. 최근에는 고강도 피트니스 대회 하이록스에도 도전하는 등 끊임없이 자신의 한계를 시험하고 있다.

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휴가지에서도 예외는 없다. 비가 내리는 날씨에도 러닝을 즐기는 모습은 유이의 운동 사랑을 실감하게 한다. 쉬러 떠난 여행지에서도 운동화를 챙기는 철저한 자기관리에 감탄이 쏟아질 만하다.

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이를 지켜본 애프터스쿨 선배 가희도 감탄을 보냈다. 가희는 유이의 게시물에 "어쩜 이렇게 멋있게 사니 유이야"라는 댓글을 남겼다. 현역 시절 탄탄한 복근의 대명사로 불렸던 가희마저 인정한 유이의 건강한 일상이다.

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무대 위 '꿀벅지'에서 철인 3종과 하이록스에 도전하는 '무쇠녀'까지. 유이의 건강미는 여전히 현재진행형이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com