이미지 출처=한국제지연합회 유튜브 채널

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[스포츠조선 김소형 기자]오마이걸 승희가 가방 속 소지품 대신 종이 제품을 공개하는 이색 콘텐츠로 색다른 매력을 드러냈다.

승희는 25일 한국제지연합회 공식 유튜브 채널에 공개된 친환경 종이 사용 캠페인 'RE:PAPER 100' 시즌2 첫 번째 에피소드에 출연했다.

이날 승희는 유명 콘텐츠 '왓츠 인 마이 백(What's in my bag)'을 재해석한 '왓츠 인 마이 페이퍼(승희의 종이로운 언박싱)'를 선보였다. 평소 사용하는 가방 대신 종이 가방을 준비한 승희는 두유부터 과자, 화장품까지 종이 포장재를 활용한 제품들을 하나씩 꺼내며 눈길을 끌었다.

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이어진 언박싱에서는 승희의 예능감이 빛났다. 일정 데시벨을 넘기면 벌칙을 받는 '조용한 언박싱' 미션에 도전한 것. 종이망치를 든 매니저가 등장하자 당황한 승희는 소리를 내지 않으려 택배 상자를 조심스럽게 개봉해 웃음을 안겼다.

택배 상자에서 꺼낸 소품을 활용한 종이 쇼핑백 리폼도 선보였다. 평범한 종이 쇼핑백을 선물 포장용 가방으로 재탄생시키는가 하면, 택배 상자의 송장을 깔끔하게 제거하는 방법과 종이 테이프 활용법 등 실생활에 유용한 재활용 팁도 전했다. 특히 우리나라의 종이 재활용률이 2024년 기준 89.1%라는 사실을 소개하며 "종이는 키우고 다시 쓰는 자원"이라고 강조했다.

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이번 콘텐츠는 한국제지연합회가 진행하는 친환경 종이 사용 캠페인 'RE:PAPER 100'의 일환이다. 10~30대 젊은 세대에게 종이의 친환경성과 재활용 가치를 알리기 위해 기획됐으며, 시즌2에서는 아이돌들이 종이의 재활용 과정을 따라가는 예능형 콘텐츠를 선보인다. 앞서 시즌1에는 오마이걸 유나와 브라이언이 출연했다.

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한편 승희는 음악과 예능, 연기 등 다방면에서 활동을 이어가고 있다. 지난 22일에는 서울 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 열린 오마이걸 단독 팬미팅 'CODE NAME: OMG' 무대에 올랐다. 효정, 미미, 유빈과 함께 대표곡과 유닛 무대를 선보였으며, 승희와 유빈은 아이유의 '미리 메리 크리스마스'를 함께 불러 호응을 얻었다. 오마이걸은 서울 공연에 이어 도쿄, 홍콩, 타이베이에서도 팬미팅을 이어갈 예정이다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com