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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 이국주가 건강검진을 앞두고 유쾌하면서도 현실적인 고민을 털어놔 웃음을 안겼다.

이국주는 지난 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 병원을 찾은 근황 사진을 게재하며 "건강검진을 하러 왔다. 내일 아침 일찍 시작이라 이제 금식에 들어간다"고 밝혔다.

함께 공개된 사진에는 검진을 앞두고 병원에서 지급받은 검진복의 모습이 담겼다.

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이국주는 "병원에 올 때 제일 두려운 건 주사도, 마취도 아닌 바로 병원복 사이즈"라며 특유의 입담으로 남모를 고충을 솔직하게 고백했다.

다행히 이번 검진복은 그의 걱정을 단번에 날려버렸다. 이국주는 "병원복을 이렇게 '힙'하게 입어본 건 처음"이라며 "완전 넉넉하고 예쁘다"고 핏에 대한 높은 만족감을 표했다. 긴장될 수 있는 건강검진 전야를 특유의 긍정적인 에너지로 풀어낸 모습이다.

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이어 이국주는 "건강검진을 무서워하지 말고 우리 모두 부지런히 건강을 챙기자"는 따뜻한 당부를 덧붙이며 팬들의 건강 관리까지 독려했다.

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한편 이국주는 현재 일본 도쿄에 거처를 두고 한국을 오가며 방송 활동을 이어가고 있으며, 개인 유튜브 채널을 통해서도 팬들과 활발히 소통하고 있다.

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narusi@sportschosun.com