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[스포츠조선 정유나 기자] 키즈 크리에이터 헤이지니가 첫째 딸과 둘째 아들의 현실적인 육아 일상을 공개했다.

최근 헤이지니의 유튜브 채널에는 '드디어 시작되버린 남매의 난'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에는 외출을 준비하는 헤이지니와 두 아이의 모습이 담겼다. 이날 헤이지니는 아이들과 함께 나들이에 나섰고, 단풍 구경과 시장 방문, 공원에서의 놀이 등을 즐기며 가족과 시간을 보냈다.

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하지만 평화로운 일상도 잠시, 집으로 돌아온 뒤 남매 사이에 작은 다툼이 시작됐다. 둘째 아들이 누나가 가지고 놀던 물건을 가져가거나 누나가 만들던 작품을 건드리면서 실랑이가 벌어진 것.

헤이지니는 둘째에게 "누나 거 뺏지 마", "누나가 먼저 하고 있었잖아"라고 타이르며 중재에 나섰다. 첫째가 가지고 놀던 것을 둘째가 가져가는 상황이 반복되자 헤이지니는 누나에게 양보를 요구하기보다 동생에게 누나의 물건을 함부로 가져가면 안 된다고 알려줬다.

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첫째와 둘째의 실랑이는 계속됐다. 동생이 자신의 물건을 빼앗으려 하자 첫째는 엄마에게 "도와줘!"라고 외치며 도움을 요청했다. 급기야 둘째는 바닥에 누운 채 누나에게 발길질을 하고 엄마에게도 화를 내는 모습을 보여 눈길을 끌었다. 이에 헤이지니는 "누나에게 하나 달라고 부탁해라"라고 타이르며 두 아이를 중재했다.

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한편 헤이지니는 2018년 결혼했다. 2023년 첫째 딸 출산에 이어 지난해 둘째 아들을 품에 안았다.

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jyn2011@sportschosun.com