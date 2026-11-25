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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 진경이 고(故) 이선균과의 오래된 추억을 공개해 먹먹함을 안겼다.

25일 진경은 자신의 SNS에 "집 위층 공사 소음 피해 피난 온 카페.. 어린 시절 선균이와 만났네.."라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.

공개된 사진에는 진경이 방문한 카페의 전경과 함께 카페를 찾았던 고 이선균이 남긴 사인이 담겨 있어 눈길을 끌었다. 특히 사진 속 이선균은 앳된 얼굴에 환한 미소를 짓고 있어 더욱 시선을 모았다. 지금은 볼 수 없는 그의 밝고 해맑은 모습이 보는 이들의 마음을 뭉클하게 한다.

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진경은 뜻밖의 장소에서 마주한 이선균의 흔적을 통해 오래전 추억을 떠올린 것으로 보인다. 별다른 설명 없이 남긴 짧은 글에서도 오랜 인연에 대한 반가움과 그리움이 묻어나 잔잔한 여운을 남긴다.

두 사람은 한국예술종합학교 연극원 동기로, 학창 시절부터 각별한 친분을 쌓아온 사이로 알려졌다. 데뷔 후에도 서로에 대한 애정을 드러내며 인연을 이어왔다.

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실제로 진경은 지난 2017년 한 라디오 프로그램에 출연해 이선균과의 학창 시절을 회상한 바 있다. 당시 이선균과 한예종 동기였느냐는 질문에 진경은 "오만석 씨도 동기였다. 학교 다닐 때 친했다. 술도 많이 먹으러 다녔다"고 밝혔다.

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이어 "선균이를 얼마 전에 시사회 때 오랜만에 만났는데 여전하더라. 워낙 선균이가 훨씬 유명해지고 스타여서 변한 거 아니야 했는데 여전히 소탈하고 털털하다. 원래 성격이 너무 좋다. 만석이는 본지가 오래됐다"고 애정을 드러냈다.

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오랜 시간이 흘러도 변함없이 소탈하고 좋은 사람으로 기억되고 있는 이선균. 진경이 우연히 발견한 그의 사인과 환한 미소는 두 사람이 함께했던 학창 시절의 추억을 다시금 떠올리게 하며 먹먹한 여운을 전하고 있다.

한편 이선균은 2023년 10월 마약류 관리법 위반 혐의로 경찰 수사를 받던 중, 같은 해 12월 세상을 떠났다.