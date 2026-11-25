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[스포츠조선 조민정 기자] 19년 만에 개인 SNS 활동을 시작한 배우 전도연의 싸이월드 시절 사진이 다시금 눈길을 끌고 있다.

최근 온라인 커뮤니티 등에는 전도연의 과거 모습을 모은 게시물이 등장했다. 지금처럼 보정 기술과 각종 필터가 발달하지 않았던 시절의 사진이라는 점에서 더욱 눈길을 끈다.

공개된 사진에는 흰색 민소매 상의를 입고 베개에 기댄 채 옅은 미소를 짓는 모습부터 머리를 자연스럽게 묶고 턱을 괸 모습까지 담겼다. 손으로 입가를 가린 채 수줍게 웃거나 긴 생머리를 늘어뜨린 모습도 인상적이다. 다소 흐릿한 화질과 꾸밈없는 옷차림, 자연스러운 표정에서는 당시 싸이월드 특유의 감성이 고스란히 느껴진다. 화려한 시상식이나 작품 속에서 보여준 모습과는 또 다른 풋풋하고 소탈한 분위기가 돋보인다.

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전도연이 최근 다시 개인 SNS를 개설했다는 점에서 과거 사진에도 새삼 이목이 쏠린다.

전도연은 지난 18일 개인 인스타그램 계정을 개설했다. 2007년 미니홈피를 통해 일상을 공유한 이후 무려 19년 만.

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미국에서 진행 중인 영화 홍보 일정부터 이창동 감독과 함께한 순간, 감각적인 패션이 돋보이는 일상 사진까지 잇달아 공개하며 팬들과의 소통에 나섰다. 계정 개설 초기부터 20시간도 지나지 않아 팔로워 1만3000여 명을 확보할 정도로 관심도 뜨거웠다.

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한편 1973년생으로 올해 만 53세인 전도연은 2007년 영화 '밀양'으로 칸 국제영화제 여우주연상을 수상하며 한국 영화계에 새로운 역사를 썼다.

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최근에는 이창동 감독과 19년 만에 장편영화 '가능한 사랑'으로 재회했다. 작품은 제83회 베니스국제영화제에서 심사위원대상을 수상, 전도연 역시 내년 미국 아카데미 시상식 여우주연상 후보로 거론되고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com