사진 출처=송혜교 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자]배우 송혜교가 홍콩에서 포착된 근황 사진으로 변함없는 미모를 과시했다. 40대 중반이라는 나이가 믿기지 않는 청순한 비주얼과 가녀린 분위기가 시선을 사로잡는다.

송혜교는 25일 자신의 인스타그램에 홍콩에서 촬영한 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 송혜교는 긴 생머리와 오프숄더 디자인의 아이보리 드레스로 청순하면서도 우아한 분위기를 연출했다. 가녀린 허리와 어깨선이 돋보이는 드레스로 주목받았다. 또다른 사진에서는 어깨선에 닿는 C컬 단발과 화이트 셋업으로 단정하면서도 우아한 매력을 드러냈다.

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이와 함께 이날 송혜교는 넷플릭스 신작 '천천히 강렬하게'의 스틸 사진도 여러 장 공개해 눈길을 끌었다. 홍콩에서 보여준 여리여리한 모습과는 사뭇 다른 분위기다.

작품 속 송혜교는 짧은 단발머리와 수수한 옷차림으로 파격적인 변신을 시도했다. 봉제 공장에서 일하는 주인공 민자 역을 맡아 이전 작품에서 보여준 우아하고 세련된 이미지와는 다른 거칠고 생활력 강한 인물을 연기한다. 하지만 꾸밈없는 모습에서도 특유의 청순한 매력은 여전하다.

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특히 이번 작품은 송혜교와 공유의 만남으로도 기대를 모으고 있다. 두 사람은 어린 시절 헤어졌다가 성인이 된 뒤 다시 만나는 민자와 동구 역을 맡았다. 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로 성공을 꿈꾸며 치열하게 살아가는 사람들의 이야기를 그린다.

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송혜교는 최근 공유와 함께 유재석의 웹예능 '핑계고'에도 출연해 작품에 대한 이야기를 나누기도 했다. 지난 14일 공개된 영상에서 두 사람은 자연스러운 입담과 편안한 호흡으로 관심을 모았다.

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한편 송혜교와 공유가 호흡을 맞춘 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'는 오는 12월 11일 파트1(1~8화)을 시작으로 공개된다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com