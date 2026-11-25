Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 고(故) 최진실의 딸 최준희가 외모 고민을 털어놓으며 피부과를 찾아 집중 관리에 나섰다.

최준희는 25일 SNS를 통해 외모 고민을 털어놓으며 피부과를 찾은 일상이 담긴 영상을 공개했다.

영상에서 최준희는 "한동안 피부과 시술 안받았더니 '얼태기'가 왔다. 최근에 속건조가 심해지고 나만 얼굴이 큰 것 같았다"며 외모에 대한 고민을 드러냈다.

Advertisement

이른바 '얼태기'가 찾아왔다는 그는 "지금의 제 얼굴형을 예쁘게 만들어 준 단골 피부과로 달려갔다"며 피부과 방문을 결정했다.

피부과에 도착한 최준희는 이른바 '얼굴 조각 오마카세' 관리를 받았다. 먼저 피부를 매끈하게 가꾸기 위한 필링 관리를 진행했고, 이후 본격적인 리프팅 관리에 들어갔다. 이어 수분 충전 관리까지 받으며 피부 관리에 집중했다.

Advertisement

특히 최준희는 관리 과정을 공개하며 피부가 실시간으로 달라지는 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

Advertisement

앞서 최준희는 눈·코 성형부터 안면윤곽 수술, 입술 필러까지 여러 차례 시술과 수술을 받았으며, 관련 경험을 SNS에 가감 없이 공개해왔다. 가장 최근에는 세 번째 쌍꺼풀 수술을 받았다고 밝혔다.

Advertisement

한편 최준희는 고(故) 최진실, 조성민의 딸이다. 현재 인플루언서로 활동 중이며, 지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.

jyn2011@sportschosun.com