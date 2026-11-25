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[스포츠조선 이우주 기자] '솔로지옥3' 윤하정이 결혼식 민폐 하객 저격 논란에 결국 사과했다.

윤하정은 25일 "최근 제가 올린 결혼식 Q&A 영상으로 많은 분들께 심려를 끼쳐드려 죄송하다"며 최근 불거진 민폐하객 저격 논란에 입을 열었다.

윤하정은 "저의 한번뿐인 결혼식을 잘 치르고 싶었던 마음에 작은 일에도 크게 반응을 하게 된 것 같다. 제 마음만 앞세워 그날의 일을 이야기한 것은 제가 경솔했다"며 사과했다.

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이어 "2차 피해가 가지 않도록 더 이상의 언급은 하지 않겠다"며 "앞으로는 제 이야기를 전하기 전에 한 번 더 생각하고 말 한마디도 더 신중하게 하겠다"고 거듭 고개를 숙였다.

윤하정은 지난 23일 자신의 유튜브 채널의 통해 결혼식 관련 에피소드를 공개했다. 윤하정은 최악의 경험이 있다며 "결혼식 예행 연습을 하러 온 커플이 있었다. 주례대 앞에 서서 결혼식 상황극을 하고 혼인서약서를 들춰 봤다더라. 신랑신부가 결혼하기도 전에 버진로드를 걸어 다녀서 가족들도 보고 놀랐다"고 민폐 하객을 폭로했다.

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이후 해당 커플이 '솔로지옥3'에 함께 출연했던 이관희와 유시은이라는 추측이 불거졌다. 두 사람이 게재한 윤하정의 결혼식 참석 브이로그에서 윤하정이 설명한 상황이 그대로 나왔다는 것. 이에 두 사람은 버진로드를 걸었던 행동에 대해 사과하면서도 이미 윤하정에게 사과한 후 브이로그 영상을 삭제했다고 밝혔다. 그러자 일각에서는 사과를 받았음에도 저격 영상을 올린 윤하정의 태도가 아쉽다고 지적하기도 했다.

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wjlee@sportschosun.com

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다음은 윤하정 글 전문

안녕하세요 윤하정입니다.

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먼저 최근 제가 올린 결혼식 Q&A 영상으로 많은 분들께 심려를 끼쳐드려 죄송합니다.

저의 한번뿐인 결혼식을 잘 치르고 싶었던 마음에 작은 일에도 크게 반응을 하게 된 것 같습니다.

제 마음만 앞세워 그날의 일을 이야기한 것은 제가 경솔했습니다.

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2차 피해가 가지 않도록 더이상의 언급은 하지 않겠습니다.

앞으로는 제 이야기를 전하기 전에 한 번 더 생각하고 말 한마디도 더 신중하게 하겠습니다.

걱정해 주신 돌핀이 여러분께 진심으로 감사드립니다.