연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 겸 배우 비(본명 정지훈)가 보유한 서울 강남권 건물의 가치가 약 1500억 원에 이르는 것으로 분석돼 관심을 모으고 있다.

최근 부동산 전문 유튜브 채널 '빌딩탭'은 비가 2024년 2월 서울 강남구 신사동 일대에서 약 159억 원에 사들인 건물을 소개했다.

해당 건물은 제2종 일반주거지역에 위치해 있지만 용적률이 281%에 달하는 것으로 전해졌다. 용적률은 대지 면적 대비 건축물의 지상층 연면적 비율을 뜻한다. 수치가 높을수록 같은 땅에서 더 넓은 건축 공간을 활용할 수 있다는 의미다.

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빌딩탭 측은 해당 건물이 과거 기준에 따라 높은 용적률을 인정받아 현재 기준으로 신축하는 경우보다 약 두 개 층을 추가로 확보한 것과 같은 효과가 있다고 설명했다.

이 건물의 또 다른 특징은 바로 옆에 2PM 출신 가수 겸 배우 이준호의 소유 건물이 있다는 점이다. 과거 JYP엔터테인먼트에서 함께 활동했던 두 사람이 강남 신사동에서 이웃 건물주로 만나게 된 셈이다.

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비의 부동산 투자 이력도 주목받고 있다. 그는 2021년 서울 강남역 인근 강남대로변에 위치한 건물을 약 920억 원에 매입했다. 빌딩탭 영상에서는 이 건물의 현재 가치가 1400억 원을 넘어선 것으로 추정했다. 매입 당시와 비교하면 480억 원 이상 오른 셈이다.

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여기에 2024년 매입한 신사동 건물까지 합산하면 비가 보유한 두 건물의 자산 가치는 약 1550억 원 수준으로 평가된다. 꾸준히 강남권 부동산에 투자해 온 비의 남다른 재테크 행보에 관심이 이어지고 있다.

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한편 비는 2017년 배우 김태희와 결혼했으며, 슬하에 두 아이를 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com