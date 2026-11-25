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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 온주완이 아내이자 그룹 걸스데이 출신 배우 민아와의 달콤한 신혼 일상을 공개해 부러움을 자아냈다.

25일 민아는 자신의 SNS에 카메라 이모티콘과 함께 근황이 담긴 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 민아는 목폴라에 검은색 스커트, 오버핏 코트를 매치해 청순하면서도 세련된 패션 감각을 뽐냈다. 자연스러우면서도 감각적인 스타일링이 민아 특유의 사랑스러운 분위기를 한층 돋보이게 했다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 남편 온주완과 함께한 다정한 순간이었다. 두 사람은 포토 부스에서 나란히 사진을 촬영하며 오붓한 시간을 보냈다. 온주완은 민아의 볼에 입을 맞추며 애정을 드러냈고, 두 사람은 서로 볼을 맞댄 채 손하트를 만드는 등 달달한 분위기를 연출했다. 카메라 앞에서도 거리낌 없이 애정을 표현하는 부부의 모습이 보는 이들까지 미소 짓게 했다.

온주완과 민아는 10세 나이 차이를 극복하고 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 2016년 SBS 드라마 '미녀 공심이'를 통해 처음 인연을 맺었으며, 이후 연예계 선후배 사이로 지내왔다. 그러다 2021년 뮤지컬 '그날들'을 통해 재회하면서 가까워졌고, 연인으로 발전해 사랑을 키워왔다. 이후 지난해 11월 결혼식을 올리며 부부가 됐다.

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온주완은 과거 한 방송에 출연해 민아와의 러브스토리를 직접 공개하기도 했다. 당시 그는 "하루에 10시간씩 (뮤지컬) 연습하니까 하루 종일 붙어 있었다"며 당시를 회상했다. 이어 "연습실에서 다른 사람들 옆에서 연습하는데 민아에게 '너 좋아하는 거 같아'라고 했다"고 밝혀 자신이 먼저 마음을 고백했다고 털어놨다.

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오랜 인연 끝에 연인으로 발전해 부부가 된 두 사람. 연애 시절부터 쌓아온 애정과 신뢰가 결혼 후에도 변함없이 이어지는 가운데, 신혼의 달콤함을 만끽하는 부부의 일상에 팬들의 축하와 응원이 이어지고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com