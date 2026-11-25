Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송혜교가 화려한 비주얼을 내려놓고 파격적인 연기 변신에 나섰다.

송혜교는 25일 자신의 개인 계정에 '천천히강렬하게', 'tantara'라는 해시태그와 함께 넷플릭스 새 시리즈 '천천히 강렬하게'의 스틸컷을 공개하며 직접 홍보에 나섰다.

공개된 사진 속 송혜교는 귀를 덮는 짧은 머리에 투박한 체크무늬 조끼를 걸친 모습이다. 어두컴컴한 봉제공장에서 일하던 중 고개를 돌려 누군가를 바라보는 송혜교의 깊은 눈빛이 인상적이다.

Advertisement

또 다른 사진에서는 털이 달린 청재킷을 입고 눈발이 흩날리는 골목에서 공유와 마주하고 있다. 세련되고 우아한 이미지로 사랑받아 온 송혜교의 평소 모습과는 사뭇 다른 분위기다.

화려한 스타일링 없이도 특유의 존재감을 드러낸 송혜교가 이번 작품에서 보여줄 새로운 얼굴에 기대감이 높아진다.

Advertisement

송혜교는 극 중 어려운 환경에서도 성공을 향한 열망을 품고 음반업계에 뛰어드는 민자 역을 맡았다.

Advertisement

한편 '천천히 강렬하게'는 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로 성공을 꿈꾸는 이들의 치열한 성장기를 그린 작품이다. 노희경 작가와 이윤정 감독이 의기투합했으며 송혜교, 공유, 김설현, 차승원 등이 출연한다.

Advertisement

총 22부작으로 오는 12월 11일부터 3주에 걸쳐 순차 공개된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com