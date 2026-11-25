사진=채시라 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 배우 채시라가 58세 나이에 걸맞지 않은 강렬한 근육을 과시했다.

채시라는 25일 자신의 SNS를 통해 최근 헬스장에서 뜨겁게 온몸을 불태우며 운동하는 사진을 공개했다.

사진 속 채시라는 뜻밖에도 묵직해보이는 등근육과 알통, 불끈 불거진 팔근육을 과시하고 있다. 1968년생, 올해로 58세인 채시라의 나이에 어울리지 않는 뒤태다.

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전성기 시절에는 청순미의 대명사였다. 가녀린 외모에 늘씬한 몸매를 뽐냈던 그다.

하지만 적지 않은 나이에 무대를 소화하기 위해 달라지기로 결심했다. 채시라는 "'보살춤' 무대를 위해 춤보다 팔 라인을 더 신경썼다"면서 "운동을 그리 좋아하지 않아서 작년 여름부터 거의 1년 안했는데, 봄부터 드문드문 나갔다. 더워도 추워도 몸과 마음이 힘들었지만, 1주일에 두번씩 빠지지 않고 지난 9주반 동안 나와의 약속을 지켰다. 그리고 공연을 해냈다"며 뜨거운 자부심을 드러냈다.

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채시라는 "이 기세를 몰아 어떻게든 지켜나가야지. 운동은 뇌에 좋으니까"라고 덧붙였다.

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채시라는 지난 18일 서울 아르코예술극장 대극장에서 열린 제47회 서울무용제 특별 프로그램 '명작무극장'에 출연, 한국 근대무용의 선구자 최승희의 대표작 '보살춤' 무대를 펼쳤다.

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황금빛 옷차림의 채시라는 58세 나이가 믿기지 않을 만큼 완벽한 몸매를 뽐냈다. 의상에 가려져있으면 언뜻 여전히 늘씬하지만, 그 뒤에는 나이에 어울리지 않는 체력을 유지하고자 하는 강인한 자기관리가 있었다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com