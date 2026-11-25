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[스포츠조선 조민정 기자] 데뷔 20주년을 맞은 그룹 빅뱅이 야심 차게 내놓은 신곡 '기립(giiirip)'을 당분간 KBS에서는 듣기 어렵게 됐다.

25일 KBS가 발표한 가요심의 결과에 따르면 빅뱅의 신곡 '기립'이 방송 부적격곡으로 분류됐다. 노랫말에 포함된 욕설과 비속어, 저속한 표현 등이 문제가 됐다.

가사를 수정한 뒤 재심의를 통과하지 않는 한 해당 곡의 KBS 방송은 제한된다.

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지난 20일 발매된 '기립'은 빅뱅이 데뷔 20주년 기념곡 '빅(biiig)' 이후 약 3개월 만에 내놓은 디지털 싱글이다.

빅뱅 특유의 자신감과 지난 20년간 쌓아온 음악적 정체성을 일렉트로닉 기반의 힙합 사운드에 녹였다. 지드래곤이 작사와 작곡에 이름을 올렸으며 태양도 작사에 힘을 보탰다. 빅뱅의 수많은 히트곡을 함께 만들어 온 프로듀서 테디 역시 참여했다.

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앞서 빅뱅은 지난 21일 일본 오사카 교세라돔에서 개최된 '2026 MAMA AWARDS'를 통해 신곡 무대를 처음 선보였다.

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25일 오후 6시에는 '기립'의 퍼포먼스 필름 본편 공개도 앞두고 있다.

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한편 빅뱅은 올해 데뷔 20주년을 기념해 전 세계 20개 도시에서 총 41회에 걸친 월드투어를 진행 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com