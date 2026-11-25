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[스포츠조선 김준석 기자] 웹툰 '여신강림'의 야옹이 작가가 둘째 출산 후 믿기 힘든 감량 근황을 전하며 리즈 시절 몸매를 완벽히 되찾았다.

야옹이 작가는 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 별다른 멘트 없이 짧은 근황 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 야옹이 작가는 몸매 라인이 고스란히 드러나는 검은색 밀착 상·하의를 입고 두 팔을 머리 위로 쭉 뻗은 채 카메라를 응시하고 있다.

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특히 영상 중앙에 새겨진 '170cm, 49kg, -30kg'이라는 문구가 시선을 압도한다.

출산 후 30kg 이상을 감량하며 40kg대 체중에 진입한 그는 한 줌에 잡힐 듯한 개미허리와 군살 하나 없는 늘씬한 각선미를 뽐내며 비현실적인 비율을 자랑했다.

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게시물을 접한 인플루언서 오또맘은 "진짜 믿을 수 없다. AI보다 더 AI 같다"며 놀라움을 감추지 못했고, 지인과 누리꾼들 역시 "비현실적인 몸매다", "의지가 정말 대단하다"며 뜨거운 반응을 쏟아냈다.

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앞서 야옹이 작가는 둘째 출산 당시 체중이 83kg까지 불어났다고 솔직하게 고백한 바 있다.

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이후 조리원 퇴소 당시 72kg을 기록한 데 이어, 출산 6개월 차에는 54kg까지 감량했다는 소식을 전해 화제를 모았다.

당시 그는 모유 수유와 하루 1만 보 걷기, 저녁을 거르고 클린식을 섭취하는 식단 관리를 비결로 꼽았으며, 출산 8개월 차에 접어든 현재까지 꾸준한 관리를 이어가며 5kg을 추가로 덜어내 총 34kg 감량(49kg 달성)에 성공했다.

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한편 야옹이 작가는 인기 웹툰 '여신강림'으로 큰 사랑을 받았다. 이혼 후 아들을 홀로 양육하다 지난 2022년 웹툰 작가 전선욱과 재혼했으며, 올해 3월 둘째 아들을 품에 안았다.

narusi@sportschosun.com