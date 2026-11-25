사진 출처=윤현민 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자] 윤현민이 십자인대 수술 후 회복 중인 근황을 전하며 새해 공연 무대에 대한 기대감을 드러냈다.

윤현민은 25일 자신의 SNS 스토리에 "실밥 풀자"라는 글과 함께 수술 부위 사진을 공개했다. 사진에는 무릎부터 허벅지까지 이어지는 비교적 넓은 수술 흔적이 담겨 최근 받은 십자인대 수술의 상태를 짐작하게 했다. 앞서 윤현민은 "하아 생각보다 심각하네"라고 무릎 X-ray 사진을 공개하며 심각한 부상 상태를 전했고, 지난 11월 11일에는 수술을 받고 입원 치료를 받는 근황을 전한 바 있다. 당시 코미디언 이국주가 병문안을 와 윤현민의 부상과 수술 후 회복에 응원을 보내기도 했다.

수술 후 재활에 들어간 윤현민은 내년 1월 연극 무대 복귀도 준비하고 있다. 그는 SNS를 통해 연극 '리턴 투 햄릿' 출연 소식을 알리며 "배우로서 국립극장 무대에 설 수 있다는 것에 많이 설레고 기쁩니다"라고 소감을 밝혔다. 이어 "재활도 연습도 잘해서 새해 좋은 공연으로 인사드릴게요"라고 전했다. 연극 '리턴 투 햄릿'은 장진이 작·연출을 맡았으며, 2027년 1월 5일부터 3월 7일까지 국립극장 달오름극장에서 공연된다.

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한편 윤현민은 배우로 전향하기 전 프로야구 선수로 활동한 바 있다. 한화 이글스와 두산 베어스에서 투수로 뛰었지만 프로 무대에서 자신의 한계를 느끼고 반복되는 부상과 진로 고민 끝에 선수 생활을 마무리했다. 이후 우연히 관람한 뮤지컬 '김종욱 찾기'에 매료돼 연기에 도전했으며, 2010년 뮤지컬을 통해 배우로 데뷔했다. 이후 드라마와 영화 등에서 활동하며 배우로 입지를 다졌고, 최근에는 JTBC 드라마 '연애의 재발견' 출연 소식도 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com