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[스포츠조선 김준석 기자] 과거 대마 전력이 있는 밴드 시나위 출신 가수 김바다가 또다시 대마를 흡연·소지한 혐의로 법정에 섰지만, 1심에서 집행유예를 선고받아 실형은 피하게 됐다.

춘천지방법원 속초지원 형사1단독(주철현 판사)은 25일 마약류 관리에 관한 법률 위반(대마) 혐의로 기소된 김바다에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다.

아울러 보호관찰과 함께 80시간의 사회봉사, 80시간의 약물중독 치료 강의 수강을 명하고 압수된 대마를 몰수하기로 했다.

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다만 흡연·소지한 대마의 시가를 산정할 객관적 자료가 없다는 이유로 별도의 추징금은 부과하지 않았다.

김바다는 지난해 3월 8일과 올해 3월 8일 두 차례에 걸쳐 대마를 흡연하고, 올해 3월 8일 흡연 목적으로 대마 2g을 소지한 혐의로 기소됐다.

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앞서 지난달 28일 열린 결심공판에서 검찰(공소청)은 징역 3년의 실형과 추징금 50만 원을 구형한 바 있다.

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이날 재판부는 김바다가 범행 일체를 자백한 점과 관련 증거들을 종합해 공소사실을 모두 유죄로 인정했다.

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재판부는 "과거 대마 흡연으로 형사처벌을 받은 전력이 있다는 점은 불리한 정상"이라고 지적하면서도 "이번 사건의 흡연 횟수가 많지 않고 동종 전과가 비교적 오래전 일인 점 등을 유리하게 참작해 형을 정했다"고 판시했다.

실제로 김바다의 대마 관련 처벌은 이번이 두 번째다.

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그는 지난 2008년부터 2009년 사이 지인들과 대마를 피우고 매수한 혐의 등으로 기소돼 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 이력이 있다.

김바다는 앞선 결심공판 최후진술에서 "순간의 잘못된 판단으로 안이한 생각을 가졌던 점을 뼈저리게 뉘우친다"며 "피를 토하는 심정으로 다시는 불법인 대마에 손을 대지 않겠다고 맹세한다"고 호소하며 선처를 구했다.

한편 1996년 록 밴드 시나위의 5대 보컬로 가요계에 데뷔한 김바다는 팀 탈퇴 이후 나비효과, 레이시오스, 아티오브파티스 등 여러 밴드를 거치며 활동했다. 2015년 시나위에 다시 합류한 뒤에는 '나는 가수다', '불후의 명곡', '복면가왕' 등 다수의 음악 예능 무대에도 얼굴을 비췄다.

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narusi@sportschosun.com